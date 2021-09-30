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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210930/taganka-1752447644.html
Артисты из двух трупп Таганки сыграют вместе премьеру в память о Любимове
Артисты из двух трупп Таганки сыграют вместе премьеру в память о Любимове - РИА Новости, 30.09.2021
Артисты из двух трупп Таганки сыграют вместе премьеру в память о Любимове
Артисты Театра на Таганке и Содружества актеров Таганки, которые раньше были единой труппой, объединятся в спектакле "Земляничная поляна" 30 сентября – в день... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:10
2021-09-30T11:10
культура
театр на таганке
ирина апексимова
содружество актеров таганки
новости культуры
театр
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Артисты Театра на Таганке и Содружества актеров Таганки, которые раньше были единой труппой, объединятся в спектакле "Земляничная поляна" 30 сентября – в день рождения основателя театра Юрия Любимова, сообщили РИА Новости в пресс-службе.Спектакль "Земляничная поляна", поставленный режиссером Георгием Сурковым по сценарию Ингмара Бергмана, - это размышление о преемственности поколений. По замыслу директора театра Ирины Апексимовой в постановке примут участие артисты некогда единой труппы выдающегося режиссера Юрия Любимова, расколовшейся в 1993 году на два коллектива – Театр на Таганке и Содружество актеров Таганки.Он отметил, что часто подобное осознание приходит, когда время уже на исходе. По его словам, "эта история особенно актуальна сегодня в разгар пандемии, когда жизнь каждого человека становится непредсказуемой и времени на исправление ошибок может оказаться мало".В постановке примут участие актеры старого и нового поколения театров: Юрий Смирнов, Татьяна Сидоренко, Виктория Радунская, Екатерина Рябушинская, Олег Соколов, Дарья Авратинская, Василий Уриевский и другие.Премьерные показы пройдут 30 сентября и 1 октября.
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театр на таганке, ирина апексимова, содружество актеров таганки, новости культуры, театр
11:10 30.09.2021
 
Артисты из двух трупп Таганки сыграют вместе премьеру в память о Любимове

Артисты Театра на Таганке и Содружества актеров Таганки объединятся в "Земляничной поляне"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Юрий Смирнов в роли Исака Борка и актриса Дарья Авратинская в сцене из спектакля "Земляничная поляна" в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве.
Актер Юрий Смирнов в роли Исака Борка и актриса Дарья Авратинская в сцене из спектакля Земляничная поляна в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Артисты Театра на Таганке и Содружества актеров Таганки, которые раньше были единой труппой, объединятся в спектакле "Земляничная поляна" 30 сентября – в день рождения основателя театра Юрия Любимова, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Спектакль "Земляничная поляна", поставленный режиссером Георгием Сурковым по сценарию Ингмара Бергмана, - это размышление о преемственности поколений. По замыслу директора театра Ирины Апексимовой в постановке примут участие артисты некогда единой труппы выдающегося режиссера Юрия Любимова, расколовшейся в 1993 году на два коллектива – Театр на Таганке и Содружество актеров Таганки.
"Это история о том, как пожилой человек, проживший долгую богатую жизнь, добился огромных успехов в своей профессиональной карьере, осознал, что ему не удалось выстроить теплых добрых отношений со своими близкими", - сказал Сурков.
Он отметил, что часто подобное осознание приходит, когда время уже на исходе. По его словам, "эта история особенно актуальна сегодня в разгар пандемии, когда жизнь каждого человека становится непредсказуемой и времени на исправление ошибок может оказаться мало".
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Виктория Радунская в роли Агды в сцене из спектакля "Земляничная поляна" в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве.
Актриса Виктория Радунская в роли Агды в сцене из спектакля Земляничная поляна в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве.
1 из 3
Актриса Виктория Радунская в роли Агды в сцене из спектакля "Земляничная поляна" в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Юрий Смирнов в роли Исака Борка и актриса Татьяна Сидоренко в роли матери Исака в сцене из спектакля "Земляничная поляна" в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве.
Актер Юрий Смирнов в роли Исака Борка и актриса Татьяна Сидоренко в роли матери Исака в сцене из спектакля Земляничная поляна в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве.
2 из 3
Актер Юрий Смирнов в роли Исака Борка и актриса Татьяна Сидоренко в роли матери Исака в сцене из спектакля "Земляничная поляна" в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Дарья Авратинская и актер Василий Уриевский в сцене из спектакля "Земляничная поляна" в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве.
Актриса Дарья Авратинская и актер Василий Уриевский в сцене из спектакля Земляничная поляна в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве.
3 из 3
Актриса Дарья Авратинская и актер Василий Уриевский в сцене из спектакля "Земляничная поляна" в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
1 из 3
Актриса Виктория Радунская в роли Агды в сцене из спектакля "Земляничная поляна" в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 3
Актер Юрий Смирнов в роли Исака Борка и актриса Татьяна Сидоренко в роли матери Исака в сцене из спектакля "Земляничная поляна" в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
3 из 3
Актриса Дарья Авратинская и актер Василий Уриевский в сцене из спектакля "Земляничная поляна" в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
В постановке примут участие актеры старого и нового поколения театров: Юрий Смирнов, Татьяна Сидоренко, Виктория Радунская, Екатерина Рябушинская, Олег Соколов, Дарья Авратинская, Василий Уриевский и другие.
Премьерные показы пройдут 30 сентября и 1 октября.
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КультураТеатр на ТаганкеИрина АпексимоваСодружество актеров ТаганкиНовости культурыТеатр
 
 
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