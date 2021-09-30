Артисты из двух трупп Таганки сыграют вместе премьеру в память о Любимове
Артисты Театра на Таганке и Содружества актеров Таганки объединятся в "Земляничной поляне"
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Юрий Смирнов в роли Исака Борка и актриса Дарья Авратинская в сцене из спектакля "Земляничная поляна" в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве.
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Артисты Театра на Таганке и Содружества актеров Таганки, которые раньше были единой труппой, объединятся в спектакле "Земляничная поляна" 30 сентября – в день рождения основателя театра Юрия Любимова, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Спектакль "Земляничная поляна", поставленный режиссером Георгием Сурковым по сценарию Ингмара Бергмана, - это размышление о преемственности поколений. По замыслу директора театра Ирины Апексимовой в постановке примут участие артисты некогда единой труппы выдающегося режиссера Юрия Любимова, расколовшейся в 1993 году на два коллектива – Театр на Таганке и Содружество актеров Таганки.
"Это история о том, как пожилой человек, проживший долгую богатую жизнь, добился огромных успехов в своей профессиональной карьере, осознал, что ему не удалось выстроить теплых добрых отношений со своими близкими", - сказал Сурков.
Он отметил, что часто подобное осознание приходит, когда время уже на исходе. По его словам, "эта история особенно актуальна сегодня в разгар пандемии, когда жизнь каждого человека становится непредсказуемой и времени на исправление ошибок может оказаться мало".
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Виктория Радунская в роли Агды в сцене из спектакля "Земляничная поляна" в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве.
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Актриса Виктория Радунская в роли Агды в сцене из спектакля "Земляничная поляна" в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Юрий Смирнов в роли Исака Борка и актриса Татьяна Сидоренко в роли матери Исака в сцене из спектакля "Земляничная поляна" в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве.
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Актер Юрий Смирнов в роли Исака Борка и актриса Татьяна Сидоренко в роли матери Исака в сцене из спектакля "Земляничная поляна" в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Дарья Авратинская и актер Василий Уриевский в сцене из спектакля "Земляничная поляна" в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве.
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Актриса Дарья Авратинская и актер Василий Уриевский в сцене из спектакля "Земляничная поляна" в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве.
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Актриса Виктория Радунская в роли Агды в сцене из спектакля "Земляничная поляна" в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве.
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Актер Юрий Смирнов в роли Исака Борка и актриса Татьяна Сидоренко в роли матери Исака в сцене из спектакля "Земляничная поляна" в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве.
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Актриса Дарья Авратинская и актер Василий Уриевский в сцене из спектакля "Земляничная поляна" в постановке режиссера Георгия Суркова театре на Таганке в Москве.
В постановке примут участие актеры старого и нового поколения театров: Юрий Смирнов, Татьяна Сидоренко, Виктория Радунская, Екатерина Рябушинская, Олег Соколов, Дарья Авратинская, Василий Уриевский и другие.
Премьерные показы пройдут 30 сентября и 1 октября.