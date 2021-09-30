https://ria.ru/20210930/taganka-1752447644.html

Артисты из двух трупп Таганки сыграют вместе премьеру в память о Любимове

Артисты из двух трупп Таганки сыграют вместе премьеру в память о Любимове - РИА Новости, 30.09.2021

Артисты из двух трупп Таганки сыграют вместе премьеру в память о Любимове

Артисты Театра на Таганке и Содружества актеров Таганки, которые раньше были единой труппой, объединятся в спектакле "Земляничная поляна" 30 сентября – в день... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:10

2021-09-30T11:10

2021-09-30T11:10

культура

театр на таганке

ирина апексимова

содружество актеров таганки

новости культуры

театр

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Артисты Театра на Таганке и Содружества актеров Таганки, которые раньше были единой труппой, объединятся в спектакле "Земляничная поляна" 30 сентября – в день рождения основателя театра Юрия Любимова, сообщили РИА Новости в пресс-службе.Спектакль "Земляничная поляна", поставленный режиссером Георгием Сурковым по сценарию Ингмара Бергмана, - это размышление о преемственности поколений. По замыслу директора театра Ирины Апексимовой в постановке примут участие артисты некогда единой труппы выдающегося режиссера Юрия Любимова, расколовшейся в 1993 году на два коллектива – Театр на Таганке и Содружество актеров Таганки.Он отметил, что часто подобное осознание приходит, когда время уже на исходе. По его словам, "эта история особенно актуальна сегодня в разгар пандемии, когда жизнь каждого человека становится непредсказуемой и времени на исправление ошибок может оказаться мало".В постановке примут участие актеры старого и нового поколения театров: Юрий Смирнов, Татьяна Сидоренко, Виктория Радунская, Екатерина Рябушинская, Олег Соколов, Дарья Авратинская, Василий Уриевский и другие.Премьерные показы пройдут 30 сентября и 1 октября.

https://ria.ru/20210929/teatr-1752268036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр на таганке, ирина апексимова, содружество актеров таганки, новости культуры, театр