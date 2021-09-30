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СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом - РИА Новости, 30.09.2021
СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что каналы связи с Южной Кореей могут быть восстановлены с начала октября, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T00:50
2021-09-30T00:51
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
ким чен ын
ким ё чжон
мун чжэ ин
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СЕУЛ, 30 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что каналы связи с Южной Кореей могут быть восстановлены с начала октября, передает агентство Ренхап.Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на неделе высокого уровня сессии ГА ООН, в очередной раз предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая. По его мнению, это позволит достичь необратимого прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова.Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в ответ заявила, что Северная Корея готова не только провозгласить мир с Южной Кореей, но и восстановить межкорейский офис связи и провести саммит руководителей стран, при наличии взаимоуважения и справедливости в отношениях сторон.
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кндр (северная корея)
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын, ким ё чжон, мун чжэ ин
00:50 30.09.2021 (обновлено: 00:51 30.09.2021)
 
СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом

Ренхап: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Южной Кореей в октябре

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СЕУЛ, 30 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что каналы связи с Южной Кореей могут быть восстановлены с начала октября, передает агентство Ренхап.
"Лидер Северной Кореи заявил, что межкорейские каналы связи будут восстановлены с начала октября", - передает агентство.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на неделе высокого уровня сессии ГА ООН, в очередной раз предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая. По его мнению, это позволит достичь необратимого прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова.
Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в ответ заявила, что Северная Корея готова не только провозгласить мир с Южной Кореей, но и восстановить межкорейский офис связи и провести саммит руководителей стран, при наличии взаимоуважения и справедливости в отношениях сторон.
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
00:49
СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяКим Чен ЫнКим Ё ЧжонМун Чжэ Ин
 
 
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