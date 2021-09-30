https://ria.ru/20210930/svyaz-1752419381.html

СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом

СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом - РИА Новости, 30.09.2021

СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что каналы связи с Южной Кореей могут быть восстановлены с начала октября, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T00:50

2021-09-30T00:50

2021-09-30T00:51

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

ким чен ын

ким ё чжон

мун чжэ ин

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СЕУЛ, 30 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что каналы связи с Южной Кореей могут быть восстановлены с начала октября, передает агентство Ренхап.Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на неделе высокого уровня сессии ГА ООН, в очередной раз предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая. По его мнению, это позволит достичь необратимого прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова.Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в ответ заявила, что Северная Корея готова не только провозгласить мир с Южной Кореей, но и восстановить межкорейский офис связи и провести саммит руководителей стран, при наличии взаимоуважения и справедливости в отношениях сторон.

https://ria.ru/20210930/dialog-1752419244.html

кндр (северная корея)

южная корея

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын, ким ё чжон, мун чжэ ин