https://ria.ru/20210930/svyaz-1752419381.html
СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом - РИА Новости, 30.09.2021
СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что каналы связи с Южной Кореей могут быть восстановлены с начала октября, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T00:50
2021-09-30T00:50
2021-09-30T00:51
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
ким чен ын
ким ё чжон
мун чжэ ин
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СЕУЛ, 30 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что каналы связи с Южной Кореей могут быть восстановлены с начала октября, передает агентство Ренхап.Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на неделе высокого уровня сессии ГА ООН, в очередной раз предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая. По его мнению, это позволит достичь необратимого прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова.Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в ответ заявила, что Северная Корея готова не только провозгласить мир с Южной Кореей, но и восстановить межкорейский офис связи и провести саммит руководителей стран, при наличии взаимоуважения и справедливости в отношениях сторон.
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын, ким ё чжон, мун чжэ ин
00:50 30.09.2021 (обновлено: 00:51 30.09.2021)
СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
Ренхап: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Южной Кореей в октябре