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Суд арестовал управляющего директора "Сбербанка" Зака
Суд арестовал управляющего директора "Сбербанка" Зака - РИА Новости, 30.09.2021
Суд арестовал управляющего директора "Сбербанка" Зака
Тверской суд Москвы арестовал управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T22:49
2021-09-30T23:34
происшествия
сбербанк россии
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Подозреваемый пробудет в СИЗО до 28 ноября.Такую же меру пресечения суд назначил управляющему директору дивизиона "Цифровые платформы образования" Сбербанка Максиму Инкину и юрисконсульту, преподавателю РАНХиГС Кристине Крючковой.Все они проходят по статье "Мошенничество в особо крупном размере".Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, Зак фигурирует в деле вице-президента Сбербанка, экс-замминистра просвещения и бывшего гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Марины Раковой.Инкин был директором ФНФРО, а Зак — заместителем гендиректора. По данным собеседника агентства, оба входят в ближайшее окружение Раковой.Накануне стало известно, что вице-президент Сбербанка проходит по делу о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника агентства, ее подозревают в лоббировании выделения ФНФРО бюджетных денег в бытность заместителем министра. Средства должны были пойти на выполнение госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по научным исследованиям.На рабочем месте Раковой и у нее дома прошли обыски. Однако уже в четверг она не явилась на допрос, не пришла на работу и отключила телефоны. Следствие подозревает, что она скрылась.
https://ria.ru/20210930/rakova-1752463631.html
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происшествия, сбербанк россии, москва, россия
22:49 30.09.2021 (обновлено: 23:34 30.09.2021)
 
Суд арестовал управляющего директора "Сбербанка" Зака

Суд арестовал управляющего директора "Сбербанка" Зака по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Подозреваемый пробудет в СИЗО до 28 ноября.
Такую же меру пресечения суд назначил управляющему директору дивизиона "Цифровые платформы образования" Сбербанка Максиму Инкину и юрисконсульту, преподавателю РАНХиГС Кристине Крючковой.
Все они проходят по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 12:21
Посольство Британии отказалось комментировать ситуацию с Раковой
Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, Зак фигурирует в деле вице-президента Сбербанка, экс-замминистра просвещения и бывшего гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Марины Раковой.
Инкин был директором ФНФРО, а Зак — заместителем гендиректора. По данным собеседника агентства, оба входят в ближайшее окружение Раковой.
Накануне стало известно, что вице-президент Сбербанка проходит по делу о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника агентства, ее подозревают в лоббировании выделения ФНФРО бюджетных денег в бытность заместителем министра. Средства должны были пойти на выполнение госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по научным исследованиям.
На рабочем месте Раковой и у нее дома прошли обыски. Однако уже в четверг она не явилась на допрос, не пришла на работу и отключила телефоны. Следствие подозревает, что она скрылась.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 20:11
Телефон человека, помогавшего скрыться Раковой, недоступен весь день
 
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