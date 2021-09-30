https://ria.ru/20210930/styd-1752435828.html

На Украине заявление Кулебы о проблемах для России назвали испанским стыдом

На Украине заявление Кулебы о проблемах для России назвали испанским стыдом - РИА Новости, 30.09.2021

На Украине заявление Кулебы о проблемах для России назвали испанским стыдом

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш" назвал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности создать для России... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T10:01

2021-09-30T10:01

2021-09-30T15:25

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш" назвал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности создать для России серьезные проблемы "испанским стыдом".Накануне дипломат обвинил Москву в "манипуляциях, лжи и цинизме" и пообещал совместно с партнерами "вынудить прекратить агрессию".По мнению Мураева, украинцы — сильная нация с огромным экономическим потенциалом, но страной управляют "одни обезьяны".Он отметил, что за семь лет Киев ничего России не сделал.Россия неоднократно отвечала на такие утверждения, что не собирается ни на кого нападать, а подобные обвинения используют как предлог для размещения большего количества военного контингента НАТО рядом с ее границей.Президент Владимир Путин назвал "российскую угрозу" выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда по борьбе с ней.

https://ria.ru/20210929/tranzit-1752254901.html

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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, верховная рада украины, дмитрий кулеба, евгений мураев, россия