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На Украине заявление Кулебы о проблемах для России назвали испанским стыдом
На Украине заявление Кулебы о проблемах для России назвали испанским стыдом - РИА Новости, 30.09.2021
На Украине заявление Кулебы о проблемах для России назвали испанским стыдом
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш" назвал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности создать для России... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:01
2021-09-30T10:01
2021-09-30T15:25
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владимир зеленский
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш" назвал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности создать для России серьезные проблемы "испанским стыдом".Накануне дипломат обвинил Москву в "манипуляциях, лжи и цинизме" и пообещал совместно с партнерами "вынудить прекратить агрессию".По мнению Мураева, украинцы — сильная нация с огромным экономическим потенциалом, но страной управляют "одни обезьяны".Он отметил, что за семь лет Киев ничего России не сделал.Россия неоднократно отвечала на такие утверждения, что не собирается ни на кого нападать, а подобные обвинения используют как предлог для размещения большего количества военного контингента НАТО рядом с ее границей.Президент Владимир Путин назвал "российскую угрозу" выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда по борьбе с ней.
https://ria.ru/20210929/tranzit-1752254901.html
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, верховная рада украины, дмитрий кулеба, евгений мураев, россия
10:01 30.09.2021 (обновлено: 15:25 30.09.2021)
На Украине заявление Кулебы о проблемах для России назвали испанским стыдом
Бывший депутат Рады Мураев назвал заявление Кулебы о проблемах для России испанским стыдом