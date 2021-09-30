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В московской школе раскрыли детали стрельбы
В московской школе раскрыли детали стрельбы - РИА Новости, 30.09.2021
В московской школе раскрыли детали стрельбы
Инцидент с родителем произошел за пределами территории школы №1374 на северо-западе Москвы, стрельбы в самой школе или на ее территории не было, заявила РИА... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T18:44
2021-09-30T19:12
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Инцидент с родителем произошел за пределами территории школы №1374 на северо-западе Москвы, стрельбы в самой школе или на ее территории не было, заявила РИА Новости директор школы Екатерина Юшкова.Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за конфликта его дочери со знакомыми молодыми людьми, пострадавших нет.По ее словам, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые установят причины и обстоятельства произошедшего.По данным полиции, ученица 10-го класса школы на Палехской улице, 10 поругалась со знакомыми молодыми людьми, о чем рассказала отцу. Тот прибыл в школу и в разговоре с предполагаемыми обидчиками дочки выстрелил один раз из пистолета вверх.Старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова сообщила, что следователи начали проверку.
https://ria.ru/20210930/ugroza-1752544344.html
https://ria.ru/20210928/strelba-1752214552.html
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
18:44 30.09.2021 (обновлено: 19:12 30.09.2021)
 
В московской школе раскрыли детали стрельбы

Директор московской школы Юшкова заявила, что стрельба произошла за ее пределами

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Инцидент с родителем произошел за пределами территории школы №1374 на северо-западе Москвы, стрельбы в самой школе или на ее территории не было, заявила РИА Новости директор школы Екатерина Юшкова.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за конфликта его дочери со знакомыми молодыми людьми, пострадавших нет.
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"Сегодня, 30 сентября, после уроков за пределами территории школы с родителем одной из наших учениц произошел инцидент. Никто из ребят и сотрудников школы не пострадал. Стрельбы в школе или на территории не было", - сказала Юшкова.
По ее словам, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые установят причины и обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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