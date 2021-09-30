https://ria.ru/20210930/strelba-1752552829.html

В московской школе раскрыли детали стрельбы

В московской школе раскрыли детали стрельбы - РИА Новости, 30.09.2021

В московской школе раскрыли детали стрельбы

Инцидент с родителем произошел за пределами территории школы №1374 на северо-западе Москвы, стрельбы в самой школе или на ее территории не было, заявила РИА... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T18:44

2021-09-30T18:44

2021-09-30T19:12

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Инцидент с родителем произошел за пределами территории школы №1374 на северо-западе Москвы, стрельбы в самой школе или на ее территории не было, заявила РИА Новости директор школы Екатерина Юшкова.Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за конфликта его дочери со знакомыми молодыми людьми, пострадавших нет.По ее словам, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые установят причины и обстоятельства произошедшего.По данным полиции, ученица 10-го класса школы на Палехской улице, 10 поругалась со знакомыми молодыми людьми, о чем рассказала отцу. Тот прибыл в школу и в разговоре с предполагаемыми обидчиками дочки выстрелил один раз из пистолета вверх.Старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова сообщила, что следователи начали проверку.

https://ria.ru/20210930/ugroza-1752544344.html

https://ria.ru/20210928/strelba-1752214552.html

https://ria.ru/20210921/yakutsk-1751192782.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)