18:44 30.09.2021 (обновлено: 19:12 30.09.2021)
В московской школе раскрыли детали стрельбы
Директор московской школы Юшкова заявила, что стрельба произошла за ее пределами
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Инцидент с родителем произошел за пределами территории школы №1374 на северо-западе Москвы, стрельбы в самой школе или на ее территории не было, заявила РИА Новости директор школы Екатерина Юшкова.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за конфликта его дочери со знакомыми молодыми людьми, пострадавших нет.
"Сегодня, 30 сентября, после уроков за пределами территории школы с родителем одной из наших учениц произошел инцидент. Никто из ребят и сотрудников школы не пострадал. Стрельбы в школе или на территории не было", - сказала Юшкова.
По ее словам, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые установят причины и обстоятельства произошедшего.
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По данным полиции, ученица 10-го класса школы на Палехской улице, 10 поругалась со знакомыми молодыми людьми, о чем рассказала отцу. Тот прибыл в школу и в разговоре с предполагаемыми обидчиками дочки выстрелил один раз из пистолета вверх.
Старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова сообщила, что следователи начали проверку.
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