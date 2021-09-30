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Мужчина открыл стрельбу в школе на северо-востоке Москвы
Мужчина открыл стрельбу в школе на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 30.09.2021
Мужчина открыл стрельбу в школе на северо-востоке Москвы
Мужчина открыл стрельбу около школы в Ярославском районе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T16:57
2021-09-30T16:57
2021-09-30T17:46
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу около школы в Ярославском районе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Инцидент произошел на Палехской улице, 10. По предварительным данным, десятиклассница поругалась со знакомыми молодыми людьми и рассказала о конфликте отцу.Тот приехал в школу и во время разговора с обидчиками дочери один раз выстрелил из пистолета в воздух.Мужчину задержали сотрудники ППС. Следователи начали проверку.В свою очередь, директор школы № 1374 Екатерина Юшкова сообщила РИА Новости, что конфликт произошел за территорией образовательного учреждения, никто из учеников или сотрудников не пострадал.
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РИА Новости
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происшествия, москва
16:57 30.09.2021 (обновлено: 17:46 30.09.2021)
Мужчина открыл стрельбу в школе на северо-востоке Москвы
В Ярославском районе Москвы мужчина открыл стрельбу в школе
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Мужчина открыл стрельбу около школы в Ярославском районе Москвы
, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошел на Палехской улице, 10. По предварительным данным, десятиклассница поругалась со знакомыми молодыми людьми и рассказала о конфликте отцу.
Тот приехал в школу и во время разговора с обидчиками дочери один раз выстрелил из пистолета в воздух.
Мужчину задержали сотрудники ППС. Следователи начали проверку.
В свою очередь, директор школы № 1374 Екатерина Юшкова сообщила РИА Новости, что конфликт произошел за территорией образовательного учреждения, никто из учеников или сотрудников не пострадал.