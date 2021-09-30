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Мужчина открыл стрельбу в школе на северо-востоке Москвы

Мужчина открыл стрельбу в школе на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 30.09.2021

Мужчина открыл стрельбу в школе на северо-востоке Москвы

Мужчина открыл стрельбу около школы в Ярославском районе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T16:57

2021-09-30T16:57

2021-09-30T17:46

происшествия

москва

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу около школы в Ярославском районе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Инцидент произошел на Палехской улице, 10. По предварительным данным, десятиклассница поругалась со знакомыми молодыми людьми и рассказала о конфликте отцу.Тот приехал в школу и во время разговора с обидчиками дочери один раз выстрелил из пистолета в воздух.Мужчину задержали сотрудники ППС. Следователи начали проверку.В свою очередь, директор школы № 1374 Екатерина Юшкова сообщила РИА Новости, что конфликт произошел за территорией образовательного учреждения, никто из учеников или сотрудников не пострадал.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва