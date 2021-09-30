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Туризм
https://ria.ru/20210930/strany-1752309500.html
Названы наиболее пострадавшие от пандемии туристические направления
Названы наиболее пострадавшие от пандемии туристические направления - РИА Новости, 30.09.2021
Названы наиболее пострадавшие от пандемии туристические направления
Эксперты выяснили, какие страны и регионы больше всего пострадали от пандемии, закрытия границ и отсутствия туристов, пишет Travel Daily News. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:37
2021-09-30T10:37
туризм
таиланд
макао
малайзия
китай
кипр
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Эксперты выяснили, какие страны и регионы больше всего пострадали от пандемии, закрытия границ и отсутствия туристов, пишет Travel Daily News.Макао на побережье Южно-Китайского моря возглавляет список. До 2020 года регион процветал: турпоток сюда составлял 3,38 миллиона человек, приезжавших познакомиться с насыщенной ночной жизнью и культурой специального административного района КНР. Сейчас ежемесячное число отдыхающих упало до 491 тысячи.Второе место занял Кипр: количество туристов сократилось на 84,12 процента с 2019 по 2020 год. На третьей строчке — Малайзия.В финансовом отношении, по мнению аналитиков, больше всех пострадал Таиланд. За время пандемии королевство потеряло 21 процент ВВП, а число путешественников за год сократилось с 3,3 миллионов в месяц до полумиллиона. "Всего Таиланд лишился 13,4 миллиарда долларов", — уточняет издание.Также в рейтинг вошли Филиппины, Маврикий, Португалия, Новая Зеландия, Шри-Ланка и Греция.
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таиланд, макао, малайзия, китай, кипр, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, пандемия, экономика, туризм
10:37 30.09.2021
 
Названы наиболее пострадавшие от пандемии туристические направления

Эксперты назвали страны и регионы, которые сильнее всего пострадали от закрытия границ

© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконг
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконг
© Sputnik
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Эксперты выяснили, какие страны и регионы больше всего пострадали от пандемии, закрытия границ и отсутствия туристов, пишет Travel Daily News.
Макао на побережье Южно-Китайского моря возглавляет список. До 2020 года регион процветал: турпоток сюда составлял 3,38 миллиона человек, приезжавших познакомиться с насыщенной ночной жизнью и культурой специального административного района КНР. Сейчас ежемесячное число отдыхающих упало до 491 тысячи.
Второе место занял Кипр: количество туристов сократилось на 84,12 процента с 2019 по 2020 год. На третьей строчке — Малайзия.
В финансовом отношении, по мнению аналитиков, больше всех пострадал Таиланд. За время пандемии королевство потеряло 21 процент ВВП, а число путешественников за год сократилось с 3,3 миллионов в месяц до полумиллиона. "Всего Таиланд лишился 13,4 миллиарда долларов", — уточняет издание.
Также в рейтинг вошли Филиппины, Маврикий, Португалия, Новая Зеландия, Шри-Ланка и Греция.
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