https://ria.ru/20210930/strany-1752309500.html

Названы наиболее пострадавшие от пандемии туристические направления

Названы наиболее пострадавшие от пандемии туристические направления - РИА Новости, 30.09.2021

Названы наиболее пострадавшие от пандемии туристические направления

Эксперты выяснили, какие страны и регионы больше всего пострадали от пандемии, закрытия границ и отсутствия туристов, пишет Travel Daily News. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T10:37

2021-09-30T10:37

2021-09-30T10:37

туризм

таиланд

макао

малайзия

китай

кипр

новости - туризм

туристы

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Эксперты выяснили, какие страны и регионы больше всего пострадали от пандемии, закрытия границ и отсутствия туристов, пишет Travel Daily News.Макао на побережье Южно-Китайского моря возглавляет список. До 2020 года регион процветал: турпоток сюда составлял 3,38 миллиона человек, приезжавших познакомиться с насыщенной ночной жизнью и культурой специального административного района КНР. Сейчас ежемесячное число отдыхающих упало до 491 тысячи.Второе место занял Кипр: количество туристов сократилось на 84,12 процента с 2019 по 2020 год. На третьей строчке — Малайзия.В финансовом отношении, по мнению аналитиков, больше всех пострадал Таиланд. За время пандемии королевство потеряло 21 процент ВВП, а число путешественников за год сократилось с 3,3 миллионов в месяц до полумиллиона. "Всего Таиланд лишился 13,4 миллиарда долларов", — уточняет издание.Также в рейтинг вошли Филиппины, Маврикий, Португалия, Новая Зеландия, Шри-Ланка и Греция.

https://ria.ru/20210927/syr-1751664690.html

таиланд

макао

малайзия

китай

кипр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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