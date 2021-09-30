https://ria.ru/20210930/ssora-1752446461.html

"Роскосмос" рассказал, как советские космонавты поссорились из-за алкоголя

"Роскосмос" рассказал, как советские космонавты поссорились из-за алкоголя - РИА Новости, 30.09.2021

"Роскосмос" рассказал, как советские космонавты поссорились из-за алкоголя

Советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов в 1975 году поссорились на орбитальной станции "Салют-4" из-за спиртовой настойки, следует из публикации... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:08

2021-09-30T11:08

2021-09-30T13:32

виталий севастьянов

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

петр ильичев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752460504_0:391:2946:2048_1920x0_80_0_0_f653f810ccf39716b8231d9ac67366f1.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов в 1975 году поссорились на орбитальной станции "Салют-4" из-за спиртовой настойки, следует из публикации в журнале "Русский космос", выпускаемом "Роскосмосом".Экспедиция планировалась на две недели, но затем ее продлили на 35 дней. В то время для поддержания иммунитета в бортовой аптечке была небольшая пластиковая бутылка настойки элеутерококка.Они решили выпить половину в начале полета, а остальное — в конце, чтобы легче реадаптироваться на Земле. Когда миссию продлили почти в два раза, космонавты снова открыли бутылку, но в ней оказалось не больше 50 граммов.Когда же Севастьянов через несколько дней "игры в молчанку" не выдержал и предложил Климуку допить остатки, выяснилось, что в бутылке остался только противный горький концентрат, а спирт испарился сквозь пластик.На МКС алкоголь официально запрещен, так как его пары могут привести к выходу из строя оборудования станции.

https://ria.ru/20210925/vykhod-1751734710.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий севастьянов, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, петр ильичев