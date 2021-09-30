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"Роскосмос" рассказал, как советские космонавты поссорились из-за алкоголя
"Роскосмос" рассказал, как советские космонавты поссорились из-за алкоголя - РИА Новости, 30.09.2021
"Роскосмос" рассказал, как советские космонавты поссорились из-за алкоголя
Советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов в 1975 году поссорились на орбитальной станции "Салют-4" из-за спиртовой настойки, следует из публикации... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:08
2021-09-30T13:32
виталий севастьянов
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов в 1975 году поссорились на орбитальной станции "Салют-4" из-за спиртовой настойки, следует из публикации в журнале "Русский космос", выпускаемом "Роскосмосом".Экспедиция планировалась на две недели, но затем ее продлили на 35 дней. В то время для поддержания иммунитета в бортовой аптечке была небольшая пластиковая бутылка настойки элеутерококка.Они решили выпить половину в начале полета, а остальное — в конце, чтобы легче реадаптироваться на Земле. Когда миссию продлили почти в два раза, космонавты снова открыли бутылку, но в ней оказалось не больше 50 граммов.Когда же Севастьянов через несколько дней "игры в молчанку" не выдержал и предложил Климуку допить остатки, выяснилось, что в бутылке остался только противный горький концентрат, а спирт испарился сквозь пластик.На МКС алкоголь официально запрещен, так как его пары могут привести к выходу из строя оборудования станции.
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виталий севастьянов, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, петр ильичев
11:08 30.09.2021 (обновлено: 13:32 30.09.2021)
 
"Роскосмос" рассказал, как советские космонавты поссорились из-за алкоголя

"Роскосмос": Климук и Севастьянов в 1975 году поссорились из-за бутылки спиртовой настойки

© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанкЧлены экипажа пилотируемого космического корабля "Союз-18", летчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза Виталий Севастьянов и Петр Климук
Члены экипажа пилотируемого космического корабля Союз-18, летчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза Виталий Севастьянов и Петр Климук - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Александр Моклецов
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов в 1975 году поссорились на орбитальной станции "Салют-4" из-за спиртовой настойки, следует из публикации в журнале "Русский космос", выпускаемом "Роскосмосом".
Экспедиция планировалась на две недели, но затем ее продлили на 35 дней. В то время для поддержания иммунитета в бортовой аптечке была небольшая пластиковая бутылка настойки элеутерококка.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКосмонавты командир Петр Климук и Виталий Севастьянов прощаются с телезрителями перед переходом в транспортный корабль "Союз-18" для возвращения на Землю
Космонавты командир Петр Климук и Виталий Севастьянов прощаются с телезрителями перед переходом в транспортный корабль Союз-18 для возвращения на Землю - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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Космонавты командир Петр Климук и Виталий Севастьянов прощаются с телезрителями перед переходом в транспортный корабль "Союз-18" для возвращения на Землю
Они решили выпить половину в начале полета, а остальное — в конце, чтобы легче реадаптироваться на Земле. Когда миссию продлили почти в два раза, космонавты снова открыли бутылку, но в ней оказалось не больше 50 граммов.
"Каждый подозревал, что живительный бальзам выпил его коллега, и оба замкнулись. Практически перестали разговаривать, затаив обиду друг на друга", — отмечается в статье.
Когда же Севастьянов через несколько дней "игры в молчанку" не выдержал и предложил Климуку допить остатки, выяснилось, что в бутылке остался только противный горький концентрат, а спирт испарился сквозь пластик.
На МКС алкоголь официально запрещен, так как его пары могут привести к выходу из строя оборудования станции.
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 03:26
Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
 
Виталий СевастьяновРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляПетр Ильичев
 
 
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