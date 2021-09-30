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В США осудили пожизненно студента, обстрелявшего синагогу в Калифорнии
В США осудили пожизненно студента, обстрелявшего синагогу в Калифорнии - РИА Новости, 30.09.2021
В США осудили пожизненно студента, обстрелявшего синагогу в Калифорнии
Суд в США приговорил американца Джона Эрнеста, устроившего стрельбу в калифорнийской синагоге в 2019 году, к пожизненному заключению без права на... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T23:13
2021-09-30T23:13
2021-09-30T23:37
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Суд в США приговорил американца Джона Эрнеста, устроившего стрельбу в калифорнийской синагоге в 2019 году, к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение, передает в четверг телеканал CNN.Таким образом 22-летнему Эрнесту удалось избежать первоначально грозившей ему смертной казни за совершенные преступления.Ранее мужчина заключил сделку с прокуратурой о признании вины. Минюст США объявил, что Эрнест признал себя виновным в убийстве на почве ненависти, что позволило добиться замены высшей меры наказания на пожизненное заключение.Эрнесту были предъявлены обвинения по 109 пунктам. В конце апреля во время празднования еврейского праздника в синагоге в городке Пауэй на окраине Сан-Диего (штат Калифорния) 19-летний студент Калифорнийского университета открыл огонь по людям, убив женщину и ранив трех человек. Всего на момент нападения в мечети находились около 100 человек, в том числе дети.Эрнест был вооружен штурмовой винтовкой и произвел не менее 10 выстрелов, после чего оружие заклинило. Вслед за этим преступник выбежал из синагоги и скрылся с места преступления. Впоследствии он сам сообщил о стрельбе и о том, где находится, а после сдался прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.Правозащитная организация "Антидиффамационная лига США" (ADL) сообщала в мае 2020 года, что зарегистрировала рекордный уровень преступлений на почве антисемитизма в стране в 2019 году с начала их отслеживания в 1979-м.
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в мире, сша, калифорния
23:13 30.09.2021 (обновлено: 23:37 30.09.2021)
В США осудили пожизненно студента, обстрелявшего синагогу в Калифорнии
В США осудили пожизненно студента Эрнеста, обстрелявшего синагогу в Калифорнии в 2019 году
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости.
Суд в США
приговорил американца Джона Эрнеста
, устроившего стрельбу в калифорнийской синагоге в 2019 году, к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение, передает в четверг телеканал CNN
.
Таким образом 22-летнему Эрнесту удалось избежать первоначально грозившей ему смертной казни за совершенные преступления.
Ранее мужчина заключил сделку с прокуратурой о признании вины. Минюст США объявил, что Эрнест признал себя виновным в убийстве на почве ненависти, что позволило добиться замены высшей меры наказания на пожизненное заключение.
Эрнесту были предъявлены обвинения по 109 пунктам. В конце апреля во время празднования еврейского праздника в синагоге в городке Пауэй на окраине Сан-Диего
(штат Калифорния
) 19-летний студент Калифорнийского университета открыл огонь по людям, убив женщину и ранив трех человек. Всего на момент нападения в мечети находились около 100 человек, в том числе дети.
Эрнест был вооружен штурмовой винтовкой и произвел не менее 10 выстрелов, после чего оружие заклинило. Вслед за этим преступник выбежал из синагоги и скрылся с места преступления. Впоследствии он сам сообщил о стрельбе и о том, где находится, а после сдался прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.
Правозащитная организация "Антидиффамационная лига США" (ADL) сообщала в мае 2020 года, что зарегистрировала рекордный уровень преступлений на почве антисемитизма в стране в 2019 году с начала их отслеживания в 1979-м.