https://ria.ru/20210930/ssha-1752585995.html

В США осудили пожизненно студента, обстрелявшего синагогу в Калифорнии

В США осудили пожизненно студента, обстрелявшего синагогу в Калифорнии - РИА Новости, 30.09.2021

В США осудили пожизненно студента, обстрелявшего синагогу в Калифорнии

Суд в США приговорил американца Джона Эрнеста, устроившего стрельбу в калифорнийской синагоге в 2019 году, к пожизненному заключению без права на... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T23:13

2021-09-30T23:13

2021-09-30T23:37

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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Суд в США приговорил американца Джона Эрнеста, устроившего стрельбу в калифорнийской синагоге в 2019 году, к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение, передает в четверг телеканал CNN.Таким образом 22-летнему Эрнесту удалось избежать первоначально грозившей ему смертной казни за совершенные преступления.Ранее мужчина заключил сделку с прокуратурой о признании вины. Минюст США объявил, что Эрнест признал себя виновным в убийстве на почве ненависти, что позволило добиться замены высшей меры наказания на пожизненное заключение.Эрнесту были предъявлены обвинения по 109 пунктам. В конце апреля во время празднования еврейского праздника в синагоге в городке Пауэй на окраине Сан-Диего (штат Калифорния) 19-летний студент Калифорнийского университета открыл огонь по людям, убив женщину и ранив трех человек. Всего на момент нападения в мечети находились около 100 человек, в том числе дети.Эрнест был вооружен штурмовой винтовкой и произвел не менее 10 выстрелов, после чего оружие заклинило. Вслед за этим преступник выбежал из синагоги и скрылся с места преступления. Впоследствии он сам сообщил о стрельбе и о том, где находится, а после сдался прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.Правозащитная организация "Антидиффамационная лига США" (ADL) сообщала в мае 2020 года, что зарегистрировала рекордный уровень преступлений на почве антисемитизма в стране в 2019 году с начала их отслеживания в 1979-м.

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в мире, сша, калифорния