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В США не подтвердили, что убийца сотрудника КГБ в Минске был их гражданином
В США не подтвердили, что убийца сотрудника КГБ в Минске был их гражданином - РИА Новости, 30.09.2021
В США не подтвердили, что убийца сотрудника КГБ в Минске был их гражданином
Власти США пока не могут подтвердить, что мужчина, застреливший 28 сентября в Минске сотрудника КГБ Белоруссии и ликвидированный в результате ответного огня,... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T18:53
2021-09-30T18:53
в мире
сша
белоруссия
минск
кгб белоруссии
джули фишер
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Власти США пока не могут подтвердить, что мужчина, застреливший 28 сентября в Минске сотрудника КГБ Белоруссии и ликвидированный в результате ответного огня, был американцем, заявила в четверг назначенная послом США в республике Джули Фишер.Ранее КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе спецмероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем злоумышленник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело, супруга убитого была задержана. После этого инцидента ряд СМИ опубликовали информацию о том, что сотрудника белорусского КГБ якобы застрелил гражданин США по имени Андрей Зельцер."Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего. Мы также видели, что белорусские и российские источники утверждали, что жертвой стал американский гражданин. На текущий момент мы не можем подтвердить эти утверждения", - написала Фишер в своем аккаунте в Twitter.Представитель госдепартамента заявила, что данный инцидент является "еще одним свидетельством готовности (белорусского) режима задействовать крайние методы, чтобы угрожать предполагаемым политическим оппонентам". "К сожалению, это является устоявшейся практикой в Белоруссии", - добавила Фишер.США в декабре 2020 года назначили Джули Фишер послом в Белоруссии, однако на фоне усиления санкционного давления белорусский МИД отозвал ранее выданное согласие на это назначение. Кроме того, по требованию белорусской стороны американская дипмиссия была вынуждена сократить штат до пяти человек. Посольства двух стран в настоящее время возглавляют поверенные, после того как послы были взаимно отозваны в 2008 году.
https://ria.ru/20210929/eysmont-1752381315.html
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в мире, сша, белоруссия, минск, кгб белоруссии, джули фишер
18:53 30.09.2021
 
В США не подтвердили, что убийца сотрудника КГБ в Минске был их гражданином

Посол США Фишер не подтвердила информацию, что убийца сотрудника КГБ был американцем

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Минске
Здание посольства США в Минске - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Власти США пока не могут подтвердить, что мужчина, застреливший 28 сентября в Минске сотрудника КГБ Белоруссии и ликвидированный в результате ответного огня, был американцем, заявила в четверг назначенная послом США в республике Джули Фишер.
Ранее КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе спецмероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем злоумышленник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело, супруга убитого была задержана. После этого инцидента ряд СМИ опубликовали информацию о том, что сотрудника белорусского КГБ якобы застрелил гражданин США по имени Андрей Зельцер.
Спецоперация, в ходе которой погиб оперативник. Видео КГБ
29 сентября, 18:55
В Белоруссии раскрыли подробности штурма квартиры, где убили сотрудника КГБ
"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего. Мы также видели, что белорусские и российские источники утверждали, что жертвой стал американский гражданин. На текущий момент мы не можем подтвердить эти утверждения", - написала Фишер в своем аккаунте в Twitter.
Представитель госдепартамента заявила, что данный инцидент является "еще одним свидетельством готовности (белорусского) режима задействовать крайние методы, чтобы угрожать предполагаемым политическим оппонентам". "К сожалению, это является устоявшейся практикой в Белоруссии", - добавила Фишер.
США в декабре 2020 года назначили Джули Фишер послом в Белоруссии, однако на фоне усиления санкционного давления белорусский МИД отозвал ранее выданное согласие на это назначение. Кроме того, по требованию белорусской стороны американская дипмиссия была вынуждена сократить штат до пяти человек. Посольства двух стран в настоящее время возглавляют поверенные, после того как послы были взаимно отозваны в 2008 году.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 11:58
Лукашенко пообещал не оставить безнаказанным убийство сотрудника КГБ
 
В миреСШАБелоруссияМинскКГБ БелоруссииДжули Фишер
 
 
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