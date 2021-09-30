В сенате раскритиковали политику Байдена по "Северному потоку — 2"
Сенатор Джим Риш обвинил администрацию США в бездействии в вопросе "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Сенатор-республиканец Джим Риш на слушаниях в комитете сената по иностранным делам обвинил администрацию США в бездействии в отношении "Северного потока - 2", а также заявил, что действия американской администрации в вопросе трубопровода не соответствуют решениям конгресса и принятым законам.
В среду комитет сената США по иностранным делам провел закрытые слушания по газопроводу "Северный поток 2".
27 сентября, 13:03Шольц призвал взять гарантии по запуску "Северного потока — 2"
"Администрация пока мало что демонстрирует в вопросе своего подхода к "Северному потоку 2"… Конгресс в двухпартийном порядке принял несколько законов, которые предельно ясны – нельзя допустить функционирование СП2. Администрация продолжает отказываться соблюдать закон", - заявил Риш, слова которого приводятся на сайте комитета сената.
Вчера, 10:42В миреЦена на газ в Европе вновь побила рекорд
Вашингтон, заинтересованный в поставках собственного сжиженного природного газа в ЕС, активно противостоял проекту на этапе строительства, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы. Так, в июле США фактически признали неизбежность завершения создания газопровода, опубликовав совместное заявление с Германией, в котором был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.
25 сентября, 23:20Сертификация "Северного потока — 2" понизит цены на газ, заявила эксперт
Палата представителей конгресса США приняла ранее оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В бюджет включены, в частности, поправки о новых санкциях против трубопровода "Северный поток 2", которые президенту США предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия законопроекта против лиц, которые ведут планирование, строительство и эксплуатацию газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.