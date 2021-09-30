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В сенате раскритиковали политику Байдена по "Северному потоку — 2"
В сенате раскритиковали политику Байдена по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 30.09.2021
В сенате раскритиковали политику Байдена по "Северному потоку — 2"
Сенатор-республиканец Джим Риш на слушаниях в комитете сената по иностранным делам обвинил администрацию США в бездействии в отношении "Северного потока - 2", а РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T14:28
2021-09-30T14:28
в мире
сша
сенат сша
северный поток — 2
россия
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Сенатор-республиканец Джим Риш на слушаниях в комитете сената по иностранным делам обвинил администрацию США в бездействии в отношении "Северного потока - 2", а также заявил, что действия американской администрации в вопросе трубопровода не соответствуют решениям конгресса и принятым законам.В среду комитет сената США по иностранным делам провел закрытые слушания по газопроводу "Северный поток 2"."Администрация пока мало что демонстрирует в вопросе своего подхода к "Северному потоку 2"… Конгресс в двухпартийном порядке принял несколько законов, которые предельно ясны – нельзя допустить функционирование СП2. Администрация продолжает отказываться соблюдать закон", - заявил Риш, слова которого приводятся на сайте комитета сената.Сенатор также обвинил Россию в создании газового кризиса в Европе, якобы в целях заставить ЕС одобрить работу газопровода, а также обеспечить "энергетическое доминирование" РФ в Европе.Вашингтон, заинтересованный в поставках собственного сжиженного природного газа в ЕС, активно противостоял проекту на этапе строительства, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы. Так, в июле США фактически признали неизбежность завершения создания газопровода, опубликовав совместное заявление с Германией, в котором был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.Палата представителей конгресса США приняла ранее оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В бюджет включены, в частности, поправки о новых санкциях против трубопровода "Северный поток 2", которые президенту США предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия законопроекта против лиц, которые ведут планирование, строительство и эксплуатацию газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210927/sholts-1751984005.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210930/gaz-1752441423.html
https://ria.ru/20210925/potok-1751827416.html
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в мире, сша, сенат сша, северный поток — 2, россия
14:28 30.09.2021
 
В сенате раскритиковали политику Байдена по "Северному потоку — 2"

Сенатор Джим Риш обвинил администрацию США в бездействии в вопросе "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Сенатор-республиканец Джим Риш на слушаниях в комитете сената по иностранным делам обвинил администрацию США в бездействии в отношении "Северного потока - 2", а также заявил, что действия американской администрации в вопросе трубопровода не соответствуют решениям конгресса и принятым законам.
В среду комитет сената США по иностранным делам провел закрытые слушания по газопроводу "Северный поток 2".
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"Администрация пока мало что демонстрирует в вопросе своего подхода к "Северному потоку 2"… Конгресс в двухпартийном порядке принял несколько законов, которые предельно ясны – нельзя допустить функционирование СП2. Администрация продолжает отказываться соблюдать закон", - заявил Риш, слова которого приводятся на сайте комитета сената.
Сенатор также обвинил Россию в создании газового кризиса в Европе, якобы в целях заставить ЕС одобрить работу газопровода, а также обеспечить "энергетическое доминирование" РФ в Европе.
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Вашингтон, заинтересованный в поставках собственного сжиженного природного газа в ЕС, активно противостоял проекту на этапе строительства, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы. Так, в июле США фактически признали неизбежность завершения создания газопровода, опубликовав совместное заявление с Германией, в котором был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.
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Палата представителей конгресса США приняла ранее оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В бюджет включены, в частности, поправки о новых санкциях против трубопровода "Северный поток 2", которые президенту США предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия законопроекта против лиц, которые ведут планирование, строительство и эксплуатацию газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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В миреСШАСенат СШАСеверный поток — 2Россия
 
 
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