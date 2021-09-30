https://ria.ru/20210930/sputnik_v-1752490858.html

Завершилась третья фаза исследований "Спутника V" среди пожилых людей

Завершилась третья фаза исследований "Спутника V" среди пожилых людей - РИА Новости, 30.09.2021

Завершилась третья фаза исследований "Спутника V" среди пожилых людей

Завершилась третья фаза клинических исследований российской вакцины "Спутник V" для пациентов старше 60 лет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T14:28

2021-09-30T14:28

2021-09-30T17:30

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Завершилась третья фаза клинических исследований российской вакцины "Спутник V" для пациентов старше 60 лет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Он добавил, что Центр Гамалеи сейчас разрабатывает новые показания к вакцинации.В пресс-службе Минздрава РИА Новости уточнили, что речь идет о клиническом исследовании применения вакцины именно среди пожилых людей.Всего, по словам Мурашко, первый компонент вакцины получили более 49 миллионов россиян, а обе дозы — более 40 миллионов.При этом глава Минздрава подчеркнул, что основная масса пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, — это непривитые.В реанимациях с тяжелым течением заболевания находятся более пяти тысяч пациентов, это 11% госпитализированных.О регистрации в России первой вакцины от коронавируса "Спутник V" 11 августа 2020 года объявил Владимир Путин. Препарат одобрили на условии проведения пострегистрационных клинических исследований.Более 30 тысяч добровольцев приняли участие в этих тестах, часть из них получили вакцину, часть — плацебо. Препарат показал эффективность свыше 90 процентов, при этом он полностью защищает от тяжелых и летальных случаев.В конце декабря стало известно, что Минздрав одобрил "Спутник V" для людей старше 60 лет. Исследования показали полную безопасность и эффективность для пожилых граждан.

https://ria.ru/20210924/vaktsina-1751660830.html

https://ria.ru/20210930/vaktsinatsiya-1752462772.html

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