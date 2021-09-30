08:13 30.09.2021 (обновлено: 08:15 30.09.2021)
В Росгвардии рассказали о подвиге спецназовцев у чеченского Бамута
Начальник ГУ спецназа Росгвардии Семиляк рассказал о подвиге спецназовцев у Бамута
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкВид поселка Бамут в Чечне после проведенных в нем боевых действий.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Отряд спецназа внутренних войск "Росич" во время битвы за село Бамут в Первую чеченскую кампанию (1994-1996 годы) спас бригаду оперативного назначения, проводившую спецоперацию, и потерял при этом 10 человек убитыми и 17 ранеными, рассказал в интервью РИА Новости начальник главного управления сил спецназа Росгвардии Игорь Семиляк.
Говоря о предыстории спецназа Росгвардии, Семиляк поделился подробностями знакового события, отмечаемого в отрядах спецназа "Витязь" и "Росич" - совместного боя в апреле 1995 года на высоте 444,4 ("Лысая гора") на территории Чечни.
"...Бойцы "Росича" совершили групповой подвиг на высоте 444,4 – "Лысая гора". Своими действиями они отвлекли на себя тысячную группировку бандитов, спасая от уничтожения бригаду оперативного назначения, проводившую спецоперацию в Бамуте", - сказал Семиляк.
После этого боя, отметил он, пятеро спецназовцев посмертно получили звание Героя России. Отряд "Росич" потерял тогда 10 человек убитыми и 17 ранеными, выходить из боя им помогал отряд "Витязь".
4 января, 08:00"Проходят единицы": как готовят лучших спецназовцев мира