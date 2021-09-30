https://ria.ru/20210930/spetsnaz-1752426991.html

В Росгвардии рассказали о подвиге спецназовцев у чеченского Бамута

В Росгвардии рассказали о подвиге спецназовцев у чеченского Бамута - РИА Новости, 30.09.2021

В Росгвардии рассказали о подвиге спецназовцев у чеченского Бамута

Отряд спецназа внутренних войск "Росич" во время битвы за село Бамут в Первую чеченскую кампанию (1994-1996 годы) спас бригаду оперативного назначения,... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T08:13

2021-09-30T08:13

2021-09-30T08:15

безопасность

чеченская республика (чечня)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Отряд спецназа внутренних войск "Росич" во время битвы за село Бамут в Первую чеченскую кампанию (1994-1996 годы) спас бригаду оперативного назначения, проводившую спецоперацию, и потерял при этом 10 человек убитыми и 17 ранеными, рассказал в интервью РИА Новости начальник главного управления сил спецназа Росгвардии Игорь Семиляк.Говоря о предыстории спецназа Росгвардии, Семиляк поделился подробностями знакового события, отмечаемого в отрядах спецназа "Витязь" и "Росич" - совместного боя в апреле 1995 года на высоте 444,4 ("Лысая гора") на территории Чечни.После этого боя, отметил он, пятеро спецназовцев посмертно получили звание Героя России. Отряд "Росич" потерял тогда 10 человек убитыми и 17 ранеными, выходить из боя им помогал отряд "Витязь".

https://ria.ru/20210104/spetsnazy-1589499090.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, чеченская республика (чечня), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)