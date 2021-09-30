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Крупные учения спасателей пройдут вблизи ТЭЦ на юге Москвы
Крупные учения спасателей пройдут вблизи ТЭЦ на юге Москвы - РИА Новости, 05.10.2021
Крупные учения спасателей пройдут вблизи ТЭЦ на юге Москвы
Крупномасштабные учения по ликвидации последствий столкновения речного судна с насосной станцией ТЭЦ пройдут в четверг на юге Москвы, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 05.10.2021
2021-09-30T00:12
2021-09-30T00:12
2021-10-05T15:26
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Крупномасштабные учения по ликвидации последствий столкновения речного судна с насосной станцией ТЭЦ пройдут в четверг на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ."Место проведения учений - береговая линия вблизи насосной станции ТЭЦ-26 и акватория реки в районе парка "Берег реки Москвы в Капотне", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что в ходе масштабных учений планируется отработать действия спасателей и пожарных "при ликвидации последствий столкновения судна с насосной станцией ТЭЦ-26".По замыслу учений, в результате аварии перевозящее по реке топливо судно врезалось в здание насосной станции ТЭЦ и получило пробоины. Произошла разгерметизация одного из резервуаров с нефтепродуктами с последующим разливом в акваторию Москва-реки. На судне начался пожар, а его экипаж оказался в воде и нуждается в оперативной помощи."В масштабной тренировке задействуют силы и средства московской городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных происшествий, в том числе руководителей профильных ведомств, отвечающих за безопасность территории и жителей столицы, и органов исполнительной власти города", - отмечает департамент ГОЧСиПБ.
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москва, городское хозяйство москвы, гочсипб
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Крупномасштабные учения по ликвидации последствий столкновения речного судна с насосной станцией ТЭЦ пройдут в четверг на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
"Место проведения учений - береговая линия вблизи насосной станции ТЭЦ-26 и акватория реки в районе парка "Берег реки Москвы в Капотне", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в ходе масштабных учений планируется отработать действия спасателей и пожарных "при ликвидации последствий столкновения судна с насосной станцией ТЭЦ-26".
По замыслу учений, в результате аварии перевозящее по реке топливо судно врезалось в здание насосной станции ТЭЦ и получило пробоины. Произошла разгерметизация одного из резервуаров с нефтепродуктами с последующим разливом в акваторию Москва-реки. На судне начался пожар, а его экипаж оказался в воде и нуждается в оперативной помощи.
"В масштабной тренировке задействуют силы и средства московской городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных происшествий, в том числе руководителей профильных ведомств, отвечающих за безопасность территории и жителей столицы, и органов исполнительной власти города", - отмечает департамент ГОЧСиПБ
.