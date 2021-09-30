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В Сочи возбудили уголовное дело из-за захвата участка нацпарка
В Сочи возбудили уголовное дело из-за захвата участка нацпарка - РИА Новости, 30.09.2021
В Сочи возбудили уголовное дело из-за захвата участка нацпарка
Возбуждено уголовное дело по факту похищения 3,5 тысячи земельных участков сочинского нацпарка, имеющих категорию особо охраняемых, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T23:39
2021-09-30T23:39
2021-09-30T23:39
происшествия
краснодарский край
россия
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СОЧИ, 30 сен – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту похищения 3,5 тысячи земельных участков сочинского нацпарка, имеющих категорию особо охраняемых, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.По информации ведомства, после изменения границ Сочинского национального парка значительная площадь земель утратила статус особо охраняемых, при этом, оставшись в федеральной собственности."Вместе с тем в результате незаконных действий, в том числе путем изготовления подложных документов, из собственности России в пользу третьих лиц выбыло около 3,5 тыс. земельных участков площадью более 2,3 тыс. га, которые покрыты вековой лесной растительностью и представляют особую природоохранную ценность", - отмечается в релизе.В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), а на похищенные участки нацпарка наложен арест до окончания следствия. По информации прокуратуры края, арест необходим для предотвращения в этих местах застройки и "неправомерного сноса лесного массива". Отмечается, что результаты расследования и фактическое возвращение земельных участков находятся на контроле у прокуратуры Краснодарского края.
https://ria.ru/20210406/delo-1727035781.html
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происшествия, краснодарский край, россия
В Сочи возбудили уголовное дело из-за захвата участка нацпарка
Прокуратура в Сочи возбудила уголовное дело по факту захвата 3,5 тысячи участков нацпарка