https://ria.ru/20210930/sigarety-1752538200.html

Минздрав призвал ввести дополнительные требования к электронным сигаретам

Минздрав призвал ввести дополнительные требования к электронным сигаретам - РИА Новости, 30.09.2021

Минздрав призвал ввести дополнительные требования к электронным сигаретам

Минздрав РФ считает необходимым дополнительно регулировать вкусовой состав наполнителей электронных сигарет для профилактики курения несовершеннолетних, заявил... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T17:50

2021-09-30T17:50

2021-09-30T17:50

общество

здоровье - общество

олег салагай

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минздрав РФ считает необходимым дополнительно регулировать вкусовой состав наполнителей электронных сигарет для профилактики курения несовершеннолетних, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай."Мы, безусловно, поддерживаем высказанные предложения в части ограничения маркетинга, в части регулирования электронных сигарет. Я может быть только дополню к тому, что сегодня прозвучало... Это необходимость дополнительного регулирования наполнителей электронных сигарет, это то, что сказывается на их привлекательности для несовершеннолетних, для детей", - сказал Салагай на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.Он отметил, что также следует рассмотреть вопросы дополнительных требований к выкладке и условиям продаж сигарет.

https://ria.ru/20210727/sigarety-1743108878.html

россия

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2021

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общество, здоровье - общество, олег салагай, россия