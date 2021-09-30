https://ria.ru/20210930/shtutgof-1752583472.html

Экс-секретаря концлагеря Штутгоф поместили в изолятор из-за попытки бегства

Экс-секретаря концлагеря Штутгоф поместили в изолятор из-за попытки бегства - РИА Новости, 30.09.2021

Экс-секретаря концлагеря Штутгоф поместили в изолятор из-за попытки бегства

Земельный суд в немецком городе Итцехо поместил 96-летнюю Ирмгард Фурхнер, экс-секретаршу нацистского концлагеря Штутгоф, в изолятор временного содержания из-за РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T22:46

2021-09-30T22:46

2021-09-30T22:46

в мире

германия

без срока давности

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БЕРЛИН, 30 сен - РИА Новости. Земельный суд в немецком городе Итцехо поместил 96-летнюю Ирмгард Фурхнер, экс-секретаршу нацистского концлагеря Штутгоф, в изолятор временного содержания из-за неявки на процесс в четверг и предполагаемой попытки бегства, сообщается в пресс-релизе суда, поступившем РИА Новости.Фурхнер должна была предстать перед судом в четверг, где ей должны были зачитать обвинение. Однако пенсионерка не явилась на заседание, которое привлекло внимание многочисленных СМИ. По данным пресс-службы суда, утром в четверг Фурхнер села в такси и уехала в неизвестном направлении, суд выдал ордер на арест, после чего она была задержана и доставлена в суд."Суд озвучил постановление об аресте. Теперь она находится в изоляторе временного содержания", - говорится в пресс-релизе.На заседании 30 сентября планировалось, что суд зачитает обвинение, но это запрещено делать в отсутствие обвиняемого, поэтому заседание ограничилось установление присутствующих лиц. Следующее слушание пройдет 19 октября, оно начнется в 10.00 (11.00 мск) и на нем снова планируется зачитать обвинение.Журнал Spiegel отмечал, что обвиняемая ранее написала в письме председательствующему судье, что опасается издевательств и насмешек. Пресс-служба суда подтверждала получение письма, но не раскрывала его содержание, отметив лишь, что в нем обвиняемая заявляла, что не хочет являться на заседание суда.Фурхнер работала секретарем у коменданта лагеря в период с июня 1943 по апрель 1945 года. Ранее в прокуратуре города Итцехо заявили РИА Новости, что она обвиняется в причастности к более чем 11 тысячам убийств и попыткам убийств. Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступления подозреваемой не исполнился 21 год.Концлагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши к востоку от Гданьска. В лагере погибли около 65 тысяч узников. Над заключенными Штутгофа проводились медицинские эксперименты, было производство мыла из человеческих тел. В настоящее время на месте концлагеря работает музей.

https://ria.ru/20210923/oberlender-1751493312.html

германия

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в мире, германия, без срока давности