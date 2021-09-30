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Биография Отто Шмидта

Биография Отто Шмидта - РИА Новости, 30.09.2021

Биография Отто Шмидта

Советский ученый, академик, полярный исследователь, Герой Советского Союза Отто Юльевич Шмидт родился 30 сентября (18 сентября по старому стилю) 1891 года в... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T07:25

2021-09-30T07:25

2021-09-30T07:25

справки

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Советский ученый, академик, полярный исследователь, Герой Советского Союза Отто Юльевич Шмидт родился 30 сентября (18 сентября по старому стилю) 1891 года в Могилеве (ныне Белоруссия). Его предки по отцовской линии происходили из немцев-колонистов, перебравшихся в Лифляндию (Латвию) во второй половине XVIII века, а по материнской – из латышей. В 1913 году окончил физико-математическое отделение Киевского университета, где под руководством профессора Дмитрия Граве начал свои исследования в теории групп.С 1916 года Отто Шмидт был приват-доцентом в Киевском университете.В 1916 году им была издана монография "Абстрактная теория групп", ставшая фундаментальным трудом в этой области математики. В университете ученый возглавил объединение научной молодежи "Молодая академия", тогда же он стал и служащим Киевской городской управы, занявшись обеспечением населения продовольствием. етом 1917 года был откомандирован в Петроград (ныне Санкт-Петербург) как делегат съезда по делам высшей школы и по линии организации снабжения населения продуктами и промтоварами. Вскоре он стал служащим Министерства продовольствия Временного правительства.В 1918 году Шмидт был членом центрального комитета социал-демократов интернационалистов, в 1919 году вместе с группой интернационалистов вошел в Российскую коммунистическую партию большевиков – РКП(б).Он стал начальником Управления по продуктообмену в Наркомате продовольствия. В 1918 году с семьей переехал в Москву. Выполняя поручение правительства и лично Владимира Ленина, в 1919 году работал над развитием системы потребительских коммун, занимал должность представителя СНК в правлении Центросоюза коммун.С 1921 года Шмидт работал в Наркомате финансов, где возглавлял налоговое управление. В том же году возглавил Институт экономических исследований.В 1921-1924 годах Шмидт возглавлял Госиздат.В 1923-1926 годах он был профессором 2-го МГУ, позже реорганизованного в несколько институтов, где читал лекции по высшей алгебре и истории математики.В 1925-1941 годах Шмидт был главным редактором Большой Советской энциклопедии (БСЭ). Еще в юности Отто Шмидт заболел туберкулезом легких, и болезнь давала обострение каждые 10 лет. В 1924 году для лечения он поехал в Австрию, где в Тироле прошел школу альпинизма. В 1928 году как руководитель альпинистской группы в составе советско-германской экспедиции, исследовал ледники Памира.В 1930 году была организована вторая арктическая экспедиция под руководством Шмидта на ледокольном пароходе "Седов". Были открыты острова Визе, Исаченко, Воронина, Длинный, Домашний, западные берега Северной Земли. Во время экспедиции также был открыт остров, который был назван островом Шмидта.В 1932 году экспедиция под руководством Шмидта на ледокольном пароходе "Сибиряков" в одну навигацию прошла весь Северный морской путь, положила начало регулярным плаваниям вдоль берегов Сибири.В 1933-1934 годах под руководством Шмидта была проведена экспедиция на пароходе "Челюскин" с целью проверить возможность плавания по Северной морской трассе на корабле неледокольного класса.В 1930-1932 годах Шмидт занимал пост директора Арктического института.В 1932-1939 годах был начальник Главсевморпути.В 1937 году по инициативе Отто Шмидта был организован Институт теоретической геофизики АН СССР, где Шмидт занимал пост директора до 1949 года.В 1933 году Шмидт был избран членом-корреспондентом, в 1935 году – действительным членом (академиком) Академии наук (АН) СССР. В 1939-1942 годах он был вице-президентом АН СССР.В середине 1940-х годов ученый выдвинул новую космогоническую гипотезу об образовании Земли и планет Солнечной системы (гипотеза Шмидта). По этой гипотезе Земля и другие планеты образовались из твердых частиц, входивших в состав вращающегося газово-пылевого облака (роя), некогда окружавшего Солнце и имевшего массу порядка суммарной массы современных планет.В 1937 году Шмидт организовал экспедицию на первую в мире дрейфующую научную станцию "Северный полюс-1" в центре Северного Ледовитого океана. В 1938 году возглавил операцию по снятию персонала станции со льдины.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1937 года за руководство организацией дрейфующей станции "Северный полюс-1" Отто Шмидту присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.C 1951 года Шмидт был главным редактором журнала "Природа". В 1951-1956 годах работал в Геофизическом отделении МГУ.Был членом ЦИК СССР, депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва. Являлся почетным членом Московского математического общества, Всесоюзного географического общества и Московского общество испытателей природы.7 сентября 1956 года Отто Шмидт скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.Ученый был удостоен звания Героя Советского Союза, награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.Именем Отто Шмидта названы остров в Карском море, мыс и поселок на побережье Чукотского моря, пик и перевал на Памире, равнина в Антарктиде, малая планета № 2108 (астероид Отто Шмидт), кратер на Луне.Имя ученого носит Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики Земли Российской академии наук.С 1971 года Академией наук СССР, с 1995 года – Российской академией наук за выдающиеся научные работы в области исследования и освоения Арктики вручается Премия имени О.Ю. Шмидта. У Отто Шмидта было три сына Владимир, Сигурд и Александр. Наибольшую известности среди них получил Сигурд Шмидт (1922-2013) – российский историк и краевед, академик Российской академии образования, заслуженный профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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