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Белгородская область
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"Родительский патруль" оценит качество питания в белгородских школах
"Родительский патруль" оценит качество питания в белгородских школах - РИА Новости, 30.09.2021
"Родительский патруль" оценит качество питания в белгородских школах
Качество питания в школах Белгородской области будет оценивать "родительский патруль", сообщило в четверг региональное правительство. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:08
2021-09-30T12:08
белгородская область
общество
образование - общество
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Качество питания в школах Белгородской области будет оценивать "родительский патруль", сообщило в четверг региональное правительство."Уже с октября такие "отряды" общественных наблюдателей отправятся в образовательные учреждения региона. Родители смогут сами продегустировать блюда детского меню, проверить их температурные показателя, оценить соблюдение гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований в столовых", - говорится в сообщении.По данным облправительства, в настоящее время за качеством питания школьников региона следит бракеражная комиссия, проверки проводят регулярно. Цель "родительского патруля" – усилить контроль за организацией питания и не допустить поставок некачественных продуктов в общеобразовательные учреждения."Родители белгородских школьников могут не только участвовать в общественном контроле, но и вносить предложения по улучшению качества питания. Для этого нужно обратиться к руководству школы", - информирует пресс-служба правительства региона.Кроме того, в Белгородской области разрабатывают стандарт питания для школьников. Его введут уже с ноября. Соответствующий документ будет включать в себя требования к блюдам, к техническому состоянию столовых, а также систему мотивации в приобщении школьников к здоровому питанию. Типовое меню завтраков и обедов белгородских школьников составили на основе федерального. В обсуждении будущих стандартов также участвовали родители учеников и руководители школ.
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общество, образование - общество, белгородская область
12:08 30.09.2021
 
"Родительский патруль" оценит качество питания в белгородских школах

"Родительский патруль" оценит качество питания в школах в Белгородской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Качество питания в школах Белгородской области будет оценивать "родительский патруль", сообщило в четверг региональное правительство.
"Уже с октября такие "отряды" общественных наблюдателей отправятся в образовательные учреждения региона. Родители смогут сами продегустировать блюда детского меню, проверить их температурные показателя, оценить соблюдение гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований в столовых", - говорится в сообщении.
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По данным облправительства, в настоящее время за качеством питания школьников региона следит бракеражная комиссия, проверки проводят регулярно. Цель "родительского патруля" – усилить контроль за организацией питания и не допустить поставок некачественных продуктов в общеобразовательные учреждения.
"Родители белгородских школьников могут не только участвовать в общественном контроле, но и вносить предложения по улучшению качества питания. Для этого нужно обратиться к руководству школы", - информирует пресс-служба правительства региона.
Кроме того, в Белгородской области разрабатывают стандарт питания для школьников. Его введут уже с ноября. Соответствующий документ будет включать в себя требования к блюдам, к техническому состоянию столовых, а также систему мотивации в приобщении школьников к здоровому питанию. Типовое меню завтраков и обедов белгородских школьников составили на основе федерального. В обсуждении будущих стандартов также участвовали родители учеников и руководители школ.
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