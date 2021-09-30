https://ria.ru/20210930/shar-1752480450.html

В Сети появилось видео падения в Черное море воздушного шара с людьми

В Сети появилось видео падения в Черное море воздушного шара с людьми - РИА Новости, 30.09.2021

В Сети появилось видео падения в Черное море воздушного шара с людьми

В Сети появилась видеозапись, запечатлевшая падение воздушного шара в море в Лазаревском районе Сочи. Его опубликовала в Instagram группа "ЧП Сочи". РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T13:33

2021-09-30T13:33

2021-09-30T15:10

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Сети появилась видеозапись, запечатлевшая падение воздушного шара в море в Лазаревском районе Сочи. Его опубликовала в Instagram группа "ЧП Сочи".На кадрах видно, как шар медленно опускается в воду.По данным регионального управления МЧС, инцидент произошел в 100 метрах от берега. В корзине находились три человека, их эвакуировали на рыбацком катере. Никто не пострадал.

https://ria.ru/20210930/shar-1752434122.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, туризм, новости - туризм