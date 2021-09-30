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Туризм
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В Сети появилось видео падения в Черное море воздушного шара с людьми
В Сети появилось видео падения в Черное море воздушного шара с людьми - РИА Новости, 30.09.2021
В Сети появилось видео падения в Черное море воздушного шара с людьми
В Сети появилась видеозапись, запечатлевшая падение воздушного шара в море в Лазаревском районе Сочи. Его опубликовала в Instagram группа "ЧП Сочи". РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:33
2021-09-30T15:10
происшествия
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Сети появилась видеозапись, запечатлевшая падение воздушного шара в море в Лазаревском районе Сочи. Его опубликовала в Instagram группа "ЧП Сочи".На кадрах видно, как шар медленно опускается в воду.По данным регионального управления МЧС, инцидент произошел в 100 метрах от берега. В корзине находились три человека, их эвакуировали на рыбацком катере. Никто не пострадал.
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происшествия, сочи, туризм, новости - туризм
13:33 30.09.2021 (обновлено: 15:10 30.09.2021)
 
В Сети появилось видео падения в Черное море воздушного шара с людьми

Очевидцы опубликовали видео падения воздушного шара с людьми в море в Сочи

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВоздушный шар
Воздушный шар - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Сети появилась видеозапись, запечатлевшая падение воздушного шара в море в Лазаревском районе Сочи. Его опубликовала в Instagram группа "ЧП Сочи".
На кадрах видно, как шар медленно опускается в воду.
По данным регионального управления МЧС, инцидент произошел в 100 метрах от берега. В корзине находились три человека, их эвакуировали на рыбацком катере. Никто не пострадал.
Участник парада аэростатов на Фестивале воздушных шаров Солохаул парка в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 09:47Туризм
В Сочи воздушный шар с людьми упал в море
 
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