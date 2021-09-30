https://ria.ru/20210930/shar-1752434122.html

В Сочи воздушный шар с людьми упал в море

В Сочи воздушный шар с людьми упал в море - РИА Новости, 30.09.2021

В Сочи воздушный шар с людьми упал в море

Воздушный шар упал в море в Лазаревском районе Сочи, там находились четыре человека, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в Южном региональном... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T09:47

2021-09-30T09:47

2021-09-30T13:57

происшествия

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СОЧИ, 30 сен – РИА Новости. Воздушный шар упал в море в Лазаревском районе Сочи, там находились четыре человека, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде.Медицинская помощь им не потребовалась, добавил он.По данным ГУМЧС Краснодарского края, в корзине шара находились трое, их эвакуировали на рыбацкий катер, они следуют на рыболовецкую базу поселка Головинка.Как уточнил агентству представитель экстренных служб, инцидент произошел в 100 метрах от берега, люди уже находятся на берегу.

https://ria.ru/20210709/aviakatastrofa-1740534302.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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