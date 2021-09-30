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В Сочи воздушный шар с людьми упал в море
В Сочи воздушный шар с людьми упал в море - РИА Новости, 30.09.2021
В Сочи воздушный шар с людьми упал в море
Воздушный шар упал в море в Лазаревском районе Сочи, там находились четыре человека, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в Южном региональном... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T09:47
2021-09-30T09:47
2021-09-30T13:57
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СОЧИ, 30 сен – РИА Новости. Воздушный шар упал в море в Лазаревском районе Сочи, там находились четыре человека, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде.Медицинская помощь им не потребовалась, добавил он.По данным ГУМЧС Краснодарского края, в корзине шара находились трое, их эвакуировали на рыбацкий катер, они следуют на рыболовецкую базу поселка Головинка.Как уточнил агентству представитель экстренных служб, инцидент произошел в 100 метрах от берега, люди уже находятся на берегу.
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происшествия, сочи, море, краснодарский край, туристы, туризм, отдых на море, новости - туризм
09:47 30.09.2021 (обновлено: 13:57 30.09.2021)
В Сочи воздушный шар с людьми упал в море
Воздушный шар с людьми упал в море в Лазаревском районе Сочи