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Сентябрь в Москве оказался холоднее и дождливее нормы
Сентябрь в Москве оказался холоднее и дождливее нормы - РИА Новости, 30.09.2021
Сентябрь в Москве оказался холоднее и дождливее нормы
Сентябрь в Москве оказался на два градуса холоднее нормы, выпало 130% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:02
2021-09-30T11:02
2021-09-30T11:16
общество
москва
погода
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сентябрь в Москве оказался на два градуса холоднее нормы, выпало 130% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сентябрь оказался на два градуса холоднее нормы, выпало 85 миллиметров осадков при норме 65 миллиметров, это примерно 130% от месячной нормы", - сказал Тишковец.
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общество, москва, погода
11:02 30.09.2021 (обновлено: 11:16 30.09.2021)
Сентябрь в Москве оказался холоднее и дождливее нормы
Синоптик Тишковец: сентябрь в Москве оказался на два градуса холоднее нормы