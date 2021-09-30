https://ria.ru/20210930/sentyabr-1752445101.html

Сентябрь в Москве оказался холоднее и дождливее нормы

Сентябрь в Москве оказался холоднее и дождливее нормы - РИА Новости, 30.09.2021

Сентябрь в Москве оказался холоднее и дождливее нормы

Сентябрь в Москве оказался на два градуса холоднее нормы, выпало 130% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:02

2021-09-30T11:02

2021-09-30T11:16

общество

москва

погода

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сентябрь в Москве оказался на два градуса холоднее нормы, выпало 130% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сентябрь оказался на два градуса холоднее нормы, выпало 85 миллиметров осадков при норме 65 миллиметров, это примерно 130% от месячной нормы", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20210930/oktyabr-1752448473.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода