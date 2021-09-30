https://ria.ru/20210930/saratov-1752492298.html

Врач рассказал о переполненном COVID-госпитале под Саратовом

Врач рассказал о переполненном COVID-госпитале под Саратовом - РИА Новости, 30.09.2021

Врач рассказал о переполненном COVID-госпитале под Саратовом

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Аткарском районе Саратовской области очень тяжелая, в местном COVID-госпитале на 65 развернутых койках находятся 72... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T14:39

2021-09-30T14:39

2021-09-30T14:39

распространение коронавируса

аткарский район

саратовская область

здоровье - общество

коронавирус в россии

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САРАТОВ, 30 сен - РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Аткарском районе Саратовской области очень тяжелая, в местном COVID-госпитале на 65 развернутых койках находятся 72 пациента, заявил заведующий инфекционным отделением для лечения пациентов с коронавирусом Аткарской районной больницы Андрей Мискарян."Ситуация с коронавирусной инфекцией в Аткарском районе очень тяжелая, на 65 развернутых койках в инфекционном отделении находятся 72 человека, некоторые из них в крайне тяжелом состоянии. Ситуация с переводами в другие COVID-госпитали очень сложная", - сказал Мискарян на видео, опубликованном в аккаунте Аткарской районной больницы в Instagram."По поводу стационарной помощи: ни один больной, которому необходима госпитализация по показаниям, а это длительная лихорадка, снижение сатурации кислорода в крови, не будет отказано в госпитализации независимо от наличия или отсутствия свободного коечного фонда. Мы всем окажем помощь, кто будет в этом нуждаться. Но я вас прошу - не затягивайте, в поликлинике работает два кабинета, которые принимают больных, пусть там большие очереди, но никто в помощи им не отказывает", - добавил он.Врач также призвал выполнять рекомендации медиков и минимизировать контакты."Пожалуйста, я вас прошу, минимизируйте свои контакты со своими стариками, минимизируйте контакты своих детей со стариками, соблюдайте меры безопасности, (носите) маски, мойте руки чаще", - призвал он.Всего в Саратовской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 88 772 случая заражения коронавирусом, в том числе рекордные 306 за последние сутки, скончались 2980 пациентов с COVID-19, выздоровели 80 915.

https://ria.ru/20210930/koronavirus-1752486714.html

аткарский район

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аткарский район, саратовская область, здоровье - общество, коронавирус в россии