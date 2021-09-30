https://ria.ru/20210930/sammit-1752553119.html

Sputnik обсудил с африканскими СМИ подготовку к Саммиту "Россия-Африка"

Sputnik обсудил с африканскими СМИ подготовку к Саммиту "Россия-Африка" - РИА Новости, 30.09.2021

Sputnik обсудил с африканскими СМИ подготовку к Саммиту "Россия-Африка"

Информационное агентство и радио Sputnik провело в четверг круглый стол с участием медиаменеджеров крупнейших франкофонных африканских СМИ на тему "Актуальность РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T18:45

2021-09-30T18:45

2021-09-30T18:45

африка

sputnik

россия

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik провело в четверг круглый стол с участием медиаменеджеров крупнейших франкофонных африканских СМИ на тему "Актуальность и перспективы второго Саммита “Россия — Африка”". Мероприятие проходило в формате видеоконференции.В обсуждении приняли участие руководитель редакции Ближнего Востока и Африки информационного агентства Sputnik Рима Майта, директор по информации Национального информационного агентства Алжира Algerie Press Service Рабах Хасини, главный редактор Габонского информационного агентства Луи-Филипп Мбадинга, генеральный директор ежедневной газеты Le Renouveau de Burundi Фестан Нтиюмвамабвир, глава департамента государственных и дипломатических проектов Камерунской телерадиовещательной корпорации Северин Алега Мбеле, руководитель отдела обучения и сотрудничества Управления радиовещания и телевидения Бенина Клементин Локонон, а также главный редактор Сейшельского информационного агентства Расин Ваннье.Модерировал мероприятие корреспондент Sputnik в Алжире Тарик Хафид. Сомодератором в Москве выступила главный специалист Дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Алямовская.В ходе дискуссии участники оценили перспективы второго Саммита "Россия-Африка". "Что касается предстоящего саммита, я думаю, что для стран Африки это станет возможностью для плотного сотрудничества, которое мы устанавливаем с Россией, показать, что хорошего, позитивного несет это партнерство всем сторонам", - отметил Северин Алега Мбеле из Камеруна.Кроме того, участники обменялись мнениями о роли средств массовой информации в развитии межгосударственных отношений, и в частности, была затронута тема противодействия распространению фейкньюс.Рабах Хасини из Национального информационного агентства Алжира выступил с инициативой создания совместной дискуссионной площадки с участием российских и африканских СМИ для обсуждения борьбы с фейковыми новостями, которые, по мнению Хасини, "могут очень серьезно затронуть партнерские проекты России и Африки".Главный редактор Габонского информационного агентства Луи-Филипп Мбадинга выразил обеспокоенность по поводу современного состояния медиакоммуникаций, которое имеет характер информационной войны: "СМИ африканских стран осознают, что в настоящий момент мы переживаем информационную войну. И для нас очень важно наладить сотрудничество с российскими агентствами, чтобы попытаться уравновесить точки зрения. Чтобы показывать африканцам, что есть и другая Россия; показывать россиянам, что есть и другая Африка".Руководитель редакции Ближнего Востока и Африки информационного агентства Sputnik Рима Майта резюмировала: "Мы услышали выступления представителей разных африканских стран, а послание получилось одно: "Давайте знакомиться ближе и наращивать сотрудничество". Это знак доверия, и мы это оценим. Сегодня нас было 6-7 человек, которые хотят одного, а завтра нас будут уже сотни, и это уже предпосылка успеха второго Саммита “Россия-Африка”".Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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