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Адвокат рассказал, против кого давал показания глава Group-IB Сачков
Адвокат рассказал, против кого давал показания глава Group-IB Сачков - РИА Новости, 30.09.2021
Адвокат рассказал, против кого давал показания глава Group-IB Сачков
Арестованный по делу о госизмене глава Group-IB Илья Сачков ранее давал показания против экс-главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T21:01
2021-09-30T21:12
происшествия
group-ib
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
илья сачков
россия
дело основателя group-ib сачкова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Арестованный по делу о госизмене глава Group-IB Илья Сачков ранее давал показания против экс-главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, осужденного за госизмену, рассказал РИА Новости адвокат экс-полковника Руслан Голенков, отметив, что он не владеет информацией о возможной связи этих дел."Сачков проходил свидетелем по делу моего подзащитного (Михайлова), мне не известна суть обвинения, связаны ли эти дела или нет - мне не известно", - сказал собеседник агентства, уточнив, что показания Сачков давал против Михайлова.Московский окружной военный суд в 2019 году приговорил Михайлова к 22 годам колонии за госизмену и 400 тысячам штрафа, а также лишил его звания. Михайлов вместе с подельником - сотрудником "Лаборатории Касперского" Русланом Стояновым был уличен в передаче иностранным спецслужбам некой информации - какой именно, официально не сообщалось.Лефортовский суд Москвы 28 сентября арестовал основателя и гендиректора Group-IB Сачкова на два месяца по делу о госизмене. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Ранее Group-IB сообщила, что 28 сентября "в московской штаб-квартире Group-IB по России и СНГ прошли оперативные мероприятия", компания продолжает работать в штатном режиме.Group-IB – международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
https://ria.ru/20210930/obse-1752511242.html
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происшествия, group-ib, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), илья сачков, россия, дело основателя group-ib сачкова
21:01 30.09.2021 (обновлено: 21:12 30.09.2021)
 
Адвокат рассказал, против кого давал показания глава Group-IB Сачков

Адвокат: Сачков давал показания против осужденного за госизмену экс-полковника ФСБ Михайлова

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОснователь Group-IB Илья Сачков
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Арестованный по делу о госизмене глава Group-IB Илья Сачков ранее давал показания против экс-главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, осужденного за госизмену, рассказал РИА Новости адвокат экс-полковника Руслан Голенков, отметив, что он не владеет информацией о возможной связи этих дел.
"Сачков проходил свидетелем по делу моего подзащитного (Михайлова), мне не известна суть обвинения, связаны ли эти дела или нет - мне не известно", - сказал собеседник агентства, уточнив, что показания Сачков давал против Михайлова.
Офис компании Group-IB - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 16:12
ОБСЕ заявила, что не санкционировала письмо, опубликованное Group-IB
Московский окружной военный суд в 2019 году приговорил Михайлова к 22 годам колонии за госизмену и 400 тысячам штрафа, а также лишил его звания. Михайлов вместе с подельником - сотрудником "Лаборатории Касперского" Русланом Стояновым был уличен в передаче иностранным спецслужбам некой информации - какой именно, официально не сообщалось.
Лефортовский суд Москвы 28 сентября арестовал основателя и гендиректора Group-IB Сачкова на два месяца по делу о госизмене. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Кадр видео из офиса компании Group-IB, опубликованного Известиями
29 сентября, 13:41
Появилось видео из штаб-квартиры компании Group-IB, где прошли обыски
Ранее Group-IB сообщила, что 28 сентября "в московской штаб-квартире Group-IB по России и СНГ прошли оперативные мероприятия", компания продолжает работать в штатном режиме.
Group-IB – международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
 
ПроисшествияGroup-IBФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Илья СачковРоссияДело основателя Group-IB Сачкова
 
 
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