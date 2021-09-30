https://ria.ru/20210930/sachkov-1752574351.html

Адвокат рассказал, против кого давал показания глава Group-IB Сачков

Адвокат рассказал, против кого давал показания глава Group-IB Сачков - РИА Новости, 30.09.2021

Адвокат рассказал, против кого давал показания глава Group-IB Сачков

Арестованный по делу о госизмене глава Group-IB Илья Сачков ранее давал показания против экс-главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T21:01

2021-09-30T21:01

2021-09-30T21:12

происшествия

group-ib

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

илья сачков

россия

дело основателя group-ib сачкова

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Арестованный по делу о госизмене глава Group-IB Илья Сачков ранее давал показания против экс-главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, осужденного за госизмену, рассказал РИА Новости адвокат экс-полковника Руслан Голенков, отметив, что он не владеет информацией о возможной связи этих дел."Сачков проходил свидетелем по делу моего подзащитного (Михайлова), мне не известна суть обвинения, связаны ли эти дела или нет - мне не известно", - сказал собеседник агентства, уточнив, что показания Сачков давал против Михайлова.Московский окружной военный суд в 2019 году приговорил Михайлова к 22 годам колонии за госизмену и 400 тысячам штрафа, а также лишил его звания. Михайлов вместе с подельником - сотрудником "Лаборатории Касперского" Русланом Стояновым был уличен в передаче иностранным спецслужбам некой информации - какой именно, официально не сообщалось.Лефортовский суд Москвы 28 сентября арестовал основателя и гендиректора Group-IB Сачкова на два месяца по делу о госизмене. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Ранее Group-IB сообщила, что 28 сентября "в московской штаб-квартире Group-IB по России и СНГ прошли оперативные мероприятия", компания продолжает работать в штатном режиме.Group-IB – международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.

https://ria.ru/20210930/obse-1752511242.html

https://ria.ru/20210929/obysk-1752306181.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, group-ib, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), илья сачков, россия, дело основателя group-ib сачкова