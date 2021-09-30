https://ria.ru/20210930/ryabkov-1752562452.html

Европа игнорирует предложения России по РСМД, заявил Рябков

Европа игнорирует предложения России по РСМД, заявил Рябков - РИА Новости, 30.09.2021

Европа игнорирует предложения России по РСМД, заявил Рябков

Страны Европы по-прежнему не реагируют на предложение РФ о моратории на развёртывание ракет средней и меньшей дальности, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T19:31

2021-09-30T19:31

2021-09-30T19:58

в мире

европа

россия

сергей рябков

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ЖЕНЕВА, 30 сен - РИА Новости. Страны Европы по-прежнему не реагируют на предложение РФ о моратории на развёртывание ракет средней и меньшей дальности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, не стали. Европейским странам, судя по всему, все равно, что происходит у них за дверью", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20210617/rsmd-1737424136.html

европа

россия

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в мире, европа, россия, сергей рябков