https://ria.ru/20210930/ryabkov-1752562452.html
Европа игнорирует предложения России по РСМД, заявил Рябков
Европа игнорирует предложения России по РСМД, заявил Рябков - РИА Новости, 30.09.2021
Европа игнорирует предложения России по РСМД, заявил Рябков
Страны Европы по-прежнему не реагируют на предложение РФ о моратории на развёртывание ракет средней и меньшей дальности, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T19:31
2021-09-30T19:31
2021-09-30T19:58
в мире
европа
россия
сергей рябков
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ЖЕНЕВА, 30 сен - РИА Новости. Страны Европы по-прежнему не реагируют на предложение РФ о моратории на развёртывание ракет средней и меньшей дальности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, не стали. Европейским странам, судя по всему, все равно, что происходит у них за дверью", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
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в мире, европа, россия, сергей рябков
19:31 30.09.2021 (обновлено: 19:58 30.09.2021)
Европа игнорирует предложения России по РСМД, заявил Рябков
Рябков: Европа игнорирует предложения России о моратории на РСМД