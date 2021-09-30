11:49 30.09.2021 (обновлено: 11:56 30.09.2021)
Русофобия подрывает мировую цивилизацию и культуру, заявил Примаков
Глава Россотрудничества Примаков: русофобия подрывает мировую цивилизацию и культуру
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРуководитель Россотрудничества Евгений Примаков на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Русофобия - это явление, подрывающее мировую цивилизацию и культуру, бороться с ней могли бы соотечественники, проживающие за рубежом, не только сохраняя историко-культурное наследие, но и продвигая его, заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.
"Роль соотечественников должна быть активной, а не оборонительной, речь должна идти не столько про сохранение, сколько про продвижение историко-культурного наследия России, и тогда мы увидим нужную для нас идеологическую увязку в общественном мнении за рубежом: Россия - это культура... Это и будет самым действенным средством от той русофобии, которую, к сожалению, сейчас мы видим, развивающуюся во многих странах. Необходимо объяснять, что русофобия - это явление, подрывающее мировую цивилизацию и культуру", - сказал Примаков, выступая на VIII Парламентском форуме "Историко-культурное наследие России".
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По словам главы Россотрудничества, у России есть бренды, которые она может транслировать миру. "У нас есть определенные бренды - извините за англицизм, но другое слово не подходит, которые мы можем транслировать миру, представляя то культурное и цивилизационное, я бы сказал, наследие, которое представляет собой Россия. В первую очередь это высокая культура - Чайковский, Достоевский...", - отметил он.
Примаков подчеркнул, что сейчас речь идет не столько о сохранении исторической памяти, сколько о продвижении русской культуры за рубежом, не только традиционными способами, среди которых выставки, гастроли, перекрестные годы культуры, программы обменов, но и с помощью соотечественников.
"Важно понять, какой язык мы выбираем для того, чтобы рассказать о российской, русской культуре, понимая, что именно соотечественники являются самым органичным ее носителем и в хорошем смысле агентами, которые продвигают и защищают. Вопрос необходимости продвижения наследия не стоит, нет вопроса выбора - продвигать или нет, защищать или нет - вопрос о технологии, как это сделать", - пояснил он. В этом плане важно сохранить историческую память о победе СССР в Великой Отечественной войне, которая спасла не только наши, но и европейские цивилизацию и культуру, резюмировал Примаков.