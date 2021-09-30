https://ria.ru/20210930/rusofobiya-1752456731.html

Русофобия подрывает мировую цивилизацию и культуру, заявил Примаков

Русофобия подрывает мировую цивилизацию и культуру, заявил Примаков - РИА Новости, 30.09.2021

Русофобия подрывает мировую цивилизацию и культуру, заявил Примаков

Русофобия - это явление, подрывающее мировую цивилизацию и культуру, бороться с ней могли бы соотечественники, проживающие за рубежом, не только сохраняя... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:49

2021-09-30T11:49

2021-09-30T11:56

общество

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

русофобия

россия

евгений примаков (россотрудничество)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748497962_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_4d48b3a8f46a723c61f1f12f0f7dad7a.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Русофобия - это явление, подрывающее мировую цивилизацию и культуру, бороться с ней могли бы соотечественники, проживающие за рубежом, не только сохраняя историко-культурное наследие, но и продвигая его, заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков."Роль соотечественников должна быть активной, а не оборонительной, речь должна идти не столько про сохранение, сколько про продвижение историко-культурного наследия России, и тогда мы увидим нужную для нас идеологическую увязку в общественном мнении за рубежом: Россия - это культура... Это и будет самым действенным средством от той русофобии, которую, к сожалению, сейчас мы видим, развивающуюся во многих странах. Необходимо объяснять, что русофобия - это явление, подрывающее мировую цивилизацию и культуру", - сказал Примаков, выступая на VIII Парламентском форуме "Историко-культурное наследие России".По словам главы Россотрудничества, у России есть бренды, которые она может транслировать миру. "У нас есть определенные бренды - извините за англицизм, но другое слово не подходит, которые мы можем транслировать миру, представляя то культурное и цивилизационное, я бы сказал, наследие, которое представляет собой Россия. В первую очередь это высокая культура - Чайковский, Достоевский...", - отметил он.Примаков подчеркнул, что сейчас речь идет не столько о сохранении исторической памяти, сколько о продвижении русской культуры за рубежом, не только традиционными способами, среди которых выставки, гастроли, перекрестные годы культуры, программы обменов, но и с помощью соотечественников."Важно понять, какой язык мы выбираем для того, чтобы рассказать о российской, русской культуре, понимая, что именно соотечественники являются самым органичным ее носителем и в хорошем смысле агентами, которые продвигают и защищают. Вопрос необходимости продвижения наследия не стоит, нет вопроса выбора - продвигать или нет, защищать или нет - вопрос о технологии, как это сделать", - пояснил он. В этом плане важно сохранить историческую память о победе СССР в Великой Отечественной войне, которая спасла не только наши, но и европейские цивилизацию и культуру, резюмировал Примаков.

https://ria.ru/20210903/rusofobiya-1748627825.html

https://ria.ru/20210722/rusofoby-1742307760.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), русофобия, россия, евгений примаков (россотрудничество)