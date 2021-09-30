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https://ria.ru/20210930/rusofobiya-1752456731.html
Русофобия подрывает мировую цивилизацию и культуру, заявил Примаков
Русофобия подрывает мировую цивилизацию и культуру, заявил Примаков - РИА Новости, 30.09.2021
Русофобия подрывает мировую цивилизацию и культуру, заявил Примаков
Русофобия - это явление, подрывающее мировую цивилизацию и культуру, бороться с ней могли бы соотечественники, проживающие за рубежом, не только сохраняя... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:49
2021-09-30T11:56
общество
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
русофобия
россия
евгений примаков (россотрудничество)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Русофобия - это явление, подрывающее мировую цивилизацию и культуру, бороться с ней могли бы соотечественники, проживающие за рубежом, не только сохраняя историко-культурное наследие, но и продвигая его, заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков."Роль соотечественников должна быть активной, а не оборонительной, речь должна идти не столько про сохранение, сколько про продвижение историко-культурного наследия России, и тогда мы увидим нужную для нас идеологическую увязку в общественном мнении за рубежом: Россия - это культура... Это и будет самым действенным средством от той русофобии, которую, к сожалению, сейчас мы видим, развивающуюся во многих странах. Необходимо объяснять, что русофобия - это явление, подрывающее мировую цивилизацию и культуру", - сказал Примаков, выступая на VIII Парламентском форуме "Историко-культурное наследие России".По словам главы Россотрудничества, у России есть бренды, которые она может транслировать миру. "У нас есть определенные бренды - извините за англицизм, но другое слово не подходит, которые мы можем транслировать миру, представляя то культурное и цивилизационное, я бы сказал, наследие, которое представляет собой Россия. В первую очередь это высокая культура - Чайковский, Достоевский...", - отметил он.Примаков подчеркнул, что сейчас речь идет не столько о сохранении исторической памяти, сколько о продвижении русской культуры за рубежом, не только традиционными способами, среди которых выставки, гастроли, перекрестные годы культуры, программы обменов, но и с помощью соотечественников."Важно понять, какой язык мы выбираем для того, чтобы рассказать о российской, русской культуре, понимая, что именно соотечественники являются самым органичным ее носителем и в хорошем смысле агентами, которые продвигают и защищают. Вопрос необходимости продвижения наследия не стоит, нет вопроса выбора - продвигать или нет, защищать или нет - вопрос о технологии, как это сделать", - пояснил он. В этом плане важно сохранить историческую память о победе СССР в Великой Отечественной войне, которая спасла не только наши, но и европейские цивилизацию и культуру, резюмировал Примаков.
https://ria.ru/20210903/rusofobiya-1748627825.html
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общество, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), русофобия, россия, евгений примаков (россотрудничество)
11:49 30.09.2021 (обновлено: 11:56 30.09.2021)
 
Русофобия подрывает мировую цивилизацию и культуру, заявил Примаков

Глава Россотрудничества Примаков: русофобия подрывает мировую цивилизацию и культуру

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРуководитель Россотрудничества Евгений Примаков на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Русофобия - это явление, подрывающее мировую цивилизацию и культуру, бороться с ней могли бы соотечественники, проживающие за рубежом, не только сохраняя историко-культурное наследие, но и продвигая его, заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.
"Роль соотечественников должна быть активной, а не оборонительной, речь должна идти не столько про сохранение, сколько про продвижение историко-культурного наследия России, и тогда мы увидим нужную для нас идеологическую увязку в общественном мнении за рубежом: Россия - это культура... Это и будет самым действенным средством от той русофобии, которую, к сожалению, сейчас мы видим, развивающуюся во многих странах. Необходимо объяснять, что русофобия - это явление, подрывающее мировую цивилизацию и культуру", - сказал Примаков, выступая на VIII Парламентском форуме "Историко-культурное наследие России".
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По словам главы Россотрудничества, у России есть бренды, которые она может транслировать миру. "У нас есть определенные бренды - извините за англицизм, но другое слово не подходит, которые мы можем транслировать миру, представляя то культурное и цивилизационное, я бы сказал, наследие, которое представляет собой Россия. В первую очередь это высокая культура - Чайковский, Достоевский...", - отметил он.
Примаков подчеркнул, что сейчас речь идет не столько о сохранении исторической памяти, сколько о продвижении русской культуры за рубежом, не только традиционными способами, среди которых выставки, гастроли, перекрестные годы культуры, программы обменов, но и с помощью соотечественников.
"Важно понять, какой язык мы выбираем для того, чтобы рассказать о российской, русской культуре, понимая, что именно соотечественники являются самым органичным ее носителем и в хорошем смысле агентами, которые продвигают и защищают. Вопрос необходимости продвижения наследия не стоит, нет вопроса выбора - продвигать или нет, защищать или нет - вопрос о технологии, как это сделать", - пояснил он. В этом плане важно сохранить историческую память о победе СССР в Великой Отечественной войне, которая спасла не только наши, но и европейские цивилизацию и культуру, резюмировал Примаков.
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ОбществоФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)русофобияРоссияЕвгений Примаков (Россотрудничество)
 
 
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