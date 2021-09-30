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"Роскосмос" отчитался о росте надежности российских ракет
"Роскосмос" отчитался о росте надежности российских ракет - РИА Новости, 30.09.2021
"Роскосмос" отчитался о росте надежности российских ракет
Надежность российских космических ракет в 2018-2020 годах вышла на уровень лучших зарубежных образцов, следует из годового отчета, опубликованного... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T17:44
2021-09-30T17:44
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Надежность российских космических ракет в 2018-2020 годах вышла на уровень лучших зарубежных образцов, следует из годового отчета, опубликованного госкорпорацией "Роскосмос"."В период с 2018 по 2020 г. средняя пятилетняя доля успешных пусков отечественных ракет космического назначения увеличилась более чем на 3,5% и в настоящее время превышает 97%. В 2019 и 2020 годах все пуски отечественных ракет космического назначения были успешными. Достигнутый уровень надежности отечественных ракет космического назначения соответствует уровню лучших зарубежных образцов средств выведения", - говорится в отчете.Последняя авария ракеты произошла 11 октября 2018 года.Также в отчете говорится, что в этот период на 10% выросла продолжительность работы спутников научного и социально-экономического назначения.
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роскосмос, космос - риа наука, россия
17:44 30.09.2021
 
"Роскосмос" отчитался о росте надежности российских ракет

"Роскосмос": надежность космических ракет вышла на уровень лучших зарубежных образцов

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРН "Союз-2.1б" установлена на стартовом столе космодрома Восточный
РН Союз-2.1б установлена на стартовом столе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Надежность российских космических ракет в 2018-2020 годах вышла на уровень лучших зарубежных образцов, следует из годового отчета, опубликованного госкорпорацией "Роскосмос".
"В период с 2018 по 2020 г. средняя пятилетняя доля успешных пусков отечественных ракет космического назначения увеличилась более чем на 3,5% и в настоящее время превышает 97%. В 2019 и 2020 годах все пуски отечественных ракет космического назначения были успешными. Достигнутый уровень надежности отечественных ракет космического назначения соответствует уровню лучших зарубежных образцов средств выведения", - говорится в отчете.
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