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"Роскосмос" отчитался о росте надежности российских ракет
"Роскосмос" отчитался о росте надежности российских ракет - РИА Новости, 30.09.2021
"Роскосмос" отчитался о росте надежности российских ракет
Надежность российских космических ракет в 2018-2020 годах вышла на уровень лучших зарубежных образцов, следует из годового отчета, опубликованного... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T17:44
2021-09-30T17:44
2021-09-30T17:44
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Надежность российских космических ракет в 2018-2020 годах вышла на уровень лучших зарубежных образцов, следует из годового отчета, опубликованного госкорпорацией "Роскосмос"."В период с 2018 по 2020 г. средняя пятилетняя доля успешных пусков отечественных ракет космического назначения увеличилась более чем на 3,5% и в настоящее время превышает 97%. В 2019 и 2020 годах все пуски отечественных ракет космического назначения были успешными. Достигнутый уровень надежности отечественных ракет космического назначения соответствует уровню лучших зарубежных образцов средств выведения", - говорится в отчете.Последняя авария ракеты произошла 11 октября 2018 года.Также в отчете говорится, что в этот период на 10% выросла продолжительность работы спутников научного и социально-экономического назначения.
https://ria.ru/20210930/roskosmos-1752535932.html
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роскосмос, космос - риа наука, россия
"Роскосмос" отчитался о росте надежности российских ракет
"Роскосмос": надежность космических ракет вышла на уровень лучших зарубежных образцов