https://ria.ru/20210930/roskosmos-1752529746.html

"Роскосмос" потерял миллиард рублей прибыли из-за COVID-19

"Роскосмос" потерял миллиард рублей прибыли из-за COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2021

"Роскосмос" потерял миллиард рублей прибыли из-за COVID-19

"Роскосмос в прошлом году из-за пандемии коронавируса потерял более 1 миллиарда рублей прибыли от зарубежных контрактов, сообщается в опубликованном на сайте... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T17:12

2021-09-30T17:12

2021-09-30T17:12

роскосмос

космос - риа наука

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Роскосмос в прошлом году из-за пандемии коронавируса потерял более 1 миллиарда рублей прибыли от зарубежных контрактов, сообщается в опубликованном на сайте госкорпорации годовом отчете за 2020 год."Для организаций госкорпорации "Роскосмос" последствиями пандемии стали многомиллиардные потери, связанные с сокращением выручки и чистой прибыли от зарубежных контрактов (около 25 миллиардов рублей и более 1 миллиарда рублей соответственно), а также с незапланированными расходами на оплату нерабочих дней и простоя персонала, расходами на средства индивидуальной защиты и тестирование сотрудников, дезинфекцию", - говорится в отчете.

https://ria.ru/20210930/roskosmos-1752520354.html

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2021

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роскосмос, космос - риа наука, россия