Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210930/roskosmos-1752529746.html
"Роскосмос" потерял миллиард рублей прибыли из-за COVID-19
"Роскосмос" потерял миллиард рублей прибыли из-за COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2021
"Роскосмос" потерял миллиард рублей прибыли из-за COVID-19
"Роскосмос в прошлом году из-за пандемии коронавируса потерял более 1 миллиарда рублей прибыли от зарубежных контрактов, сообщается в опубликованном на сайте... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T17:12
2021-09-30T17:12
роскосмос
космос - риа наука
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148463/23/1484632311_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a08307992c7478f8c7bf179bda749d60.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Роскосмос в прошлом году из-за пандемии коронавируса потерял более 1 миллиарда рублей прибыли от зарубежных контрактов, сообщается в опубликованном на сайте госкорпорации годовом отчете за 2020 год."Для организаций госкорпорации "Роскосмос" последствиями пандемии стали многомиллиардные потери, связанные с сокращением выручки и чистой прибыли от зарубежных контрактов (около 25 миллиардов рублей и более 1 миллиарда рублей соответственно), а также с незапланированными расходами на оплату нерабочих дней и простоя персонала, расходами на средства индивидуальной защиты и тестирование сотрудников, дезинфекцию", - говорится в отчете.
https://ria.ru/20210930/roskosmos-1752520354.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148463/23/1484632311_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679c223af3e855395c46661f76992e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскосмос, космос - риа наука, россия
17:12 30.09.2021
 
"Роскосмос" потерял миллиард рублей прибыли из-за COVID-19

"Роскосмос" потерял более миллиарда рублей прибыли от зарубежных контрактов из-за COVID-19

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Роскосмос в прошлом году из-за пандемии коронавируса потерял более 1 миллиарда рублей прибыли от зарубежных контрактов, сообщается в опубликованном на сайте госкорпорации годовом отчете за 2020 год.
"Для организаций госкорпорации "Роскосмос" последствиями пандемии стали многомиллиардные потери, связанные с сокращением выручки и чистой прибыли от зарубежных контрактов (около 25 миллиардов рублей и более 1 миллиарда рублей соответственно), а также с незапланированными расходами на оплату нерабочих дней и простоя персонала, расходами на средства индивидуальной защиты и тестирование сотрудников, дезинфекцию", - говорится в отчете.
Посетители у стенда госкорпорации Роскосмос на Международном военно-техническом форуме Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 16:38
"Роскосмос" не выполнил около половины задач по федеральной программе
 
РоскосмосКосмос - РИА НаукаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34Ракету для полета "киноэкипажа" на МКС повезли на стартовый стол Байконура
05:18"Это страшно": Мясников назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу
05:17Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль
05:04В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
04:52СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
04:44Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
04:39В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
04:33Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
04:23Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
04:15Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах
04:15Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
03:50Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
03:32Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
03:27Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
03:15Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
03:13Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
03:02В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
03:00Россияне стали покупать загородные дома меньшей площади
03:00На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
02:41Байден подписал временный бюджет США
Лента новостейМолния