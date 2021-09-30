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"Роскосмос" не выполнил около половины задач по федеральной программе
"Роскосмос" не выполнил около половины задач по федеральной программе - РИА Новости, 30.09.2021
"Роскосмос" не выполнил около половины задач по федеральной программе
"Роскосмос" в 2020 году не выполнил около половины мероприятий по Федеральной космической программе 2016-2025 годов и две трети по программе развития... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T16:38
2021-09-30T16:56
роскосмос
космос - риа наука
байконур (город)
глонасс (система навигации)
плесецк (космодром)
восточный
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Роскосмос" в 2020 году не выполнил около половины мероприятий по Федеральной космической программе 2016-2025 годов и две трети по программе развития космодромов, следует из годового отчета, опубликованного госкорпорацией.Из приведенной госкорпорацией таблицы следует, что по Федеральной космической программе выполнено 10 из 18 мероприятий, то есть выполнено 55%. Программа развития навигационной системы ГЛОНАСС выполнена на 80%, программа "Космодромы России" - на 30% (из 26 мероприятий выполнено 8).Ещё две подпрограммы, название которых не указано, выполнены на 100%.В отчете говорится, что выполнение мероприятий госпрограммы в 2020 году было направлено на формирование и поддержание необходимого состава орбитальной группировки, внедрение отечественных спутниковых навигационных технологий и услуг с использованием ГЛОНАСС, создание научно-технического и технологического заделов по перспективным образцам ракетной космической техники, модернизация космодромов Плесецк и Байконур, создание на территории России космодрома Восточный.
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роскосмос, космос - риа наука, байконур (город), глонасс (система навигации), плесецк (космодром), восточный, россия
16:38 30.09.2021 (обновлено: 16:56 30.09.2021)
 
"Роскосмос" не выполнил около половины задач по федеральной программе

"Роскосмос" в 2020 году не выполнил около половины задач по федеральной программе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители у стенда госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"
Посетители у стенда госкорпорации Роскосмос на Международном военно-техническом форуме Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Роскосмос" в 2020 году не выполнил около половины мероприятий по Федеральной космической программе 2016-2025 годов и две трети по программе развития космодромов, следует из годового отчета, опубликованного госкорпорацией.
Из приведенной госкорпорацией таблицы следует, что по Федеральной космической программе выполнено 10 из 18 мероприятий, то есть выполнено 55%. Программа развития навигационной системы ГЛОНАСС выполнена на 80%, программа "Космодромы России" - на 30% (из 26 мероприятий выполнено 8).
Ещё две подпрограммы, название которых не указано, выполнены на 100%.
В отчете говорится, что выполнение мероприятий госпрограммы в 2020 году было направлено на формирование и поддержание необходимого состава орбитальной группировки, внедрение отечественных спутниковых навигационных технологий и услуг с использованием ГЛОНАСС, создание научно-технического и технологического заделов по перспективным образцам ракетной космической техники, модернизация космодромов Плесецк и Байконур, создание на территории России космодрома Восточный.
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
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РоскосмосКосмос - РИА НаукаБайконур (город)ГЛОНАСС (система навигации)Плесецк (космодром)восточныйРоссия
 
 
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