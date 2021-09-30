https://ria.ru/20210930/roskosmos-1752520354.html
"Роскосмос" не выполнил около половины задач по федеральной программе
"Роскосмос" не выполнил около половины задач по федеральной программе - РИА Новости, 30.09.2021
"Роскосмос" не выполнил около половины задач по федеральной программе
"Роскосмос" в 2020 году не выполнил около половины мероприятий по Федеральной космической программе 2016-2025 годов и две трети по программе развития... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T16:38
2021-09-30T16:38
2021-09-30T16:56
роскосмос
космос - риа наука
байконур (город)
глонасс (система навигации)
плесецк (космодром)
восточный
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Роскосмос" в 2020 году не выполнил около половины мероприятий по Федеральной космической программе 2016-2025 годов и две трети по программе развития космодромов, следует из годового отчета, опубликованного госкорпорацией.Из приведенной госкорпорацией таблицы следует, что по Федеральной космической программе выполнено 10 из 18 мероприятий, то есть выполнено 55%. Программа развития навигационной системы ГЛОНАСС выполнена на 80%, программа "Космодромы России" - на 30% (из 26 мероприятий выполнено 8).Ещё две подпрограммы, название которых не указано, выполнены на 100%.В отчете говорится, что выполнение мероприятий госпрограммы в 2020 году было направлено на формирование и поддержание необходимого состава орбитальной группировки, внедрение отечественных спутниковых навигационных технологий и услуг с использованием ГЛОНАСС, создание научно-технического и технологического заделов по перспективным образцам ракетной космической техники, модернизация космодромов Плесецк и Байконур, создание на территории России космодрома Восточный.
https://ria.ru/20210930/roskosmos-1752519390.html
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роскосмос, космос - риа наука, байконур (город), глонасс (система навигации), плесецк (космодром), восточный, россия
16:38 30.09.2021 (обновлено: 16:56 30.09.2021)
"Роскосмос" не выполнил около половины задач по федеральной программе
"Роскосмос" в 2020 году не выполнил около половины задач по федеральной программе