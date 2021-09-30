https://ria.ru/20210930/roskosmos-1752519390.html

"Роскосмос" разрабатывает подвижный комплекс со сверхлегкой ракетой "Иркут"

"Роскосмос" разрабатывает подвижный комплекс со сверхлегкой ракетой "Иркут" - РИА Новости, 30.09.2021

"Роскосмос" разрабатывает подвижный комплекс со сверхлегкой ракетой "Иркут"

"Роскосмос" разрабатывает новый подвижный космический ракетный комплекс со сверхлегкой ракетой "Иркут", сообщается в опубликованном на сайте госкорпорации... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T16:34

2021-09-30T16:34

2021-09-30T16:34

московский институт теплотехники

иркут (корпорация)

роскосмос

космос - риа наука

российский фонд прямых инвестиций

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Роскосмос" разрабатывает новый подвижный космический ракетный комплекс со сверхлегкой ракетой "Иркут", сообщается в опубликованном на сайте госкорпорации годовом отчете за 2020 год."В отчетном году продолжены: разработка универсального подвижного (перебазируемого) космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхлегкого класса - КРК "Иркут", - говорится в отчете.В 2016 году командующий Ракетными войсками стратегического назначения России генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что на базе ракет "Тополь" могут быть созданы ракеты космического назначения. Однако на тот момент, по его словам, все разработки по этой программе были свернуты.Но уже в мае 2018 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что Россия вернулась к рассмотрению проекта применения межконтинентальных баллистических ракет "Тополь" для запусков спутников. В декабре того же года генконструктор Московского института теплотехники (разработчик и производитель ракет "Тополь") Юрий Соломонов сообщил, что первый запуск спутника на ракете "Тополь" в случае возобновления программы "Старт-1" может состояться в 2022 году. В феврале 2019 года рекогносцировочная комиссия госкорпорации "Роскосмос" провела оценку возможности возобновления запусков ракет легкого класса типа "Старт-1" с космодрома Восточный. А в октябре 2019 года стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и Саудовская компания технологического развития и инвестиций договорились о сотрудничестве по развитию коммерческого использования ракетно-космического комплекса российского производства "Старт-1".С тех пор какая-либо новая информация не озвучивалась, в каком состоянии сейчас находится проект, не сообщалось.

https://ria.ru/20210923/luna-1751460781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский институт теплотехники, иркут (корпорация), роскосмос, космос - риа наука, российский фонд прямых инвестиций, россия