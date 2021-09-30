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"Роскосмос" разрабатывает подвижный комплекс со сверхлегкой ракетой "Иркут"
"Роскосмос" разрабатывает подвижный комплекс со сверхлегкой ракетой "Иркут" - РИА Новости, 30.09.2021
"Роскосмос" разрабатывает подвижный комплекс со сверхлегкой ракетой "Иркут"
"Роскосмос" разрабатывает новый подвижный космический ракетный комплекс со сверхлегкой ракетой "Иркут", сообщается в опубликованном на сайте госкорпорации... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T16:34
2021-09-30T16:34
московский институт теплотехники
иркут (корпорация)
роскосмос
космос - риа наука
российский фонд прямых инвестиций
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Роскосмос" разрабатывает новый подвижный космический ракетный комплекс со сверхлегкой ракетой "Иркут", сообщается в опубликованном на сайте госкорпорации годовом отчете за 2020 год."В отчетном году продолжены: разработка универсального подвижного (перебазируемого) космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхлегкого класса - КРК "Иркут", - говорится в отчете.В 2016 году командующий Ракетными войсками стратегического назначения России генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что на базе ракет "Тополь" могут быть созданы ракеты космического назначения. Однако на тот момент, по его словам, все разработки по этой программе были свернуты.Но уже в мае 2018 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что Россия вернулась к рассмотрению проекта применения межконтинентальных баллистических ракет "Тополь" для запусков спутников. В декабре того же года генконструктор Московского института теплотехники (разработчик и производитель ракет "Тополь") Юрий Соломонов сообщил, что первый запуск спутника на ракете "Тополь" в случае возобновления программы "Старт-1" может состояться в 2022 году. В феврале 2019 года рекогносцировочная комиссия госкорпорации "Роскосмос" провела оценку возможности возобновления запусков ракет легкого класса типа "Старт-1" с космодрома Восточный. А в октябре 2019 года стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и Саудовская компания технологического развития и инвестиций договорились о сотрудничестве по развитию коммерческого использования ракетно-космического комплекса российского производства "Старт-1".С тех пор какая-либо новая информация не озвучивалась, в каком состоянии сейчас находится проект, не сообщалось.
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московский институт теплотехники, иркут (корпорация), роскосмос, космос - риа наука, российский фонд прямых инвестиций, россия
16:34 30.09.2021
 
"Роскосмос" разрабатывает подвижный комплекс со сверхлегкой ракетой "Иркут"

"Роскосмос" разрабатывает новый подвижный комплекс со сверхлегкой ракетой "Иркут"

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. "Роскосмос" разрабатывает новый подвижный космический ракетный комплекс со сверхлегкой ракетой "Иркут", сообщается в опубликованном на сайте госкорпорации годовом отчете за 2020 год.
"В отчетном году продолжены: разработка универсального подвижного (перебазируемого) космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхлегкого класса - КРК "Иркут", - говорится в отчете.
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В 2016 году командующий Ракетными войсками стратегического назначения России генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что на базе ракет "Тополь" могут быть созданы ракеты космического назначения. Однако на тот момент, по его словам, все разработки по этой программе были свернуты.
Но уже в мае 2018 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что Россия вернулась к рассмотрению проекта применения межконтинентальных баллистических ракет "Тополь" для запусков спутников. В декабре того же года генконструктор Московского института теплотехники (разработчик и производитель ракет "Тополь") Юрий Соломонов сообщил, что первый запуск спутника на ракете "Тополь" в случае возобновления программы "Старт-1" может состояться в 2022 году. В феврале 2019 года рекогносцировочная комиссия госкорпорации "Роскосмос" провела оценку возможности возобновления запусков ракет легкого класса типа "Старт-1" с космодрома Восточный. А в октябре 2019 года стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и Саудовская компания технологического развития и инвестиций договорились о сотрудничестве по развитию коммерческого использования ракетно-космического комплекса российского производства "Старт-1".
С тех пор какая-либо новая информация не озвучивалась, в каком состоянии сейчас находится проект, не сообщалось.
 
Московский институт теплотехникиИркут (корпорация)РоскосмосКосмос - РИА НаукаРоссийский фонд прямых инвестицийРоссия
 
 
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