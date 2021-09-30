https://ria.ru/20210930/ronaldu-1752499541.html

Нехватка топлива в Британии оставила Роналду без бензина для его Bentley

Нехватка топлива в Британии оставила Роналду без бензина для его Bentley - РИА Новости, 30.09.2021

Нехватка топлива в Британии оставила Роналду без бензина для его Bentley

футболиста Криштиану Роналду провел в очереди на АЗС почти семь часов, но так и не смог заправить его Bentley, сообщает The Sun. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:14

2021-09-30T15:14

2021-09-30T15:14

в мире

великобритания

криштиану роналду

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Водитель футболиста Криштиану Роналду провел в очереди на АЗС почти семь часов, но так и не смог заправить его Bentley, сообщает The Sun.По данным СМИ, водитель приехал вместе с его охранниками в районе двух часов дня. В итоге, они покинули заправку около девяти часов вечера, так и не дождавшись бензовоза.В последние несколько месяцев Великобритания столкнулась c перебоями в поставках продовольствия и топлива из-за нехватки водителей грузовиков. В результате нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Население начало в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей об отсутствии проблем с запасами. Это привело к появлению огромных очередей на АЗС.

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, великобритания, криштиану роналду