https://ria.ru/20210930/ronaldu-1752499541.html
Нехватка топлива в Британии оставила Роналду без бензина для его Bentley
Нехватка топлива в Британии оставила Роналду без бензина для его Bentley - РИА Новости, 30.09.2021
Нехватка топлива в Британии оставила Роналду без бензина для его Bentley
футболиста Криштиану Роналду провел в очереди на АЗС почти семь часов, но так и не смог заправить его Bentley, сообщает The Sun. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:14
2021-09-30T15:14
2021-09-30T15:14
в мире
великобритания
криштиану роналду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746034251_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8462632b7f65796c0e2625d2ecd4e4be.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Водитель футболиста Криштиану Роналду провел в очереди на АЗС почти семь часов, но так и не смог заправить его Bentley, сообщает The Sun.По данным СМИ, водитель приехал вместе с его охранниками в районе двух часов дня. В итоге, они покинули заправку около девяти часов вечера, так и не дождавшись бензовоза.В последние несколько месяцев Великобритания столкнулась c перебоями в поставках продовольствия и топлива из-за нехватки водителей грузовиков. В результате нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Население начало в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей об отсутствии проблем с запасами. Это привело к появлению огромных очередей на АЗС.
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746034251_100:0:2509:1807_1920x0_80_0_0_d703527490a630a6fc0b9d3cf49144b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, криштиану роналду
Нехватка топлива в Британии оставила Роналду без бензина для его Bentley
Sun: водитель Роналду прождал семь часов, но так и не смог заправить Bentley футболиста