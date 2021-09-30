https://ria.ru/20210930/ritchie-1752334603.html

Объявлена дата выхода нового шпионского фильма Гая Ричи

Объявлена дата выхода нового шпионского фильма Гая Ричи - РИА Новости, 30.09.2021

Объявлена дата выхода нового шпионского фильма Гая Ричи

В официальном Twitter-аккаунте нового фильма Гая Ричи "Операция Фортуна", первоначально он назывался "Пять глаз" ("Five eyes"), опубликовали пост, в котором... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T04:54

2021-09-30T04:54

2021-09-30T04:57

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В официальном Twitter-аккаунте нового фильма Гая Ричи "Операция Фортуна", первоначально он назывался "Пять глаз" ("Five eyes"), опубликовали пост, в котором объявили дату выхода ленты. В тексте публикации говорится, что шпионский триллер выйдет в мировой прокат 21 января. В российских кинотеатрах его можно будет посмотреть с 27 января. Главные роли в фильме исполнили Джейсон Стейтем, который ранее не раз работал с Ричи, Обри Плаза ("Дедушка легкого поведения"), Джош Хартнетт ("Перл-Харбор", "Гнев человеческий"), Кэри Элвес ("Принцесса-невеста"), Хью Грант ("Ноттинг-Хилл", "Дневник Бриджет Джонс") и музыкант Аарон Дэвис (он же Bugzy Malone).В триллере рассказывают о спецагентах (их играют Стейтем и Плаза), которые пытаются остановить продажу смертоносного оружия.

https://ria.ru/20210224/ritchie-1598729708.html

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новости культуры, кино и сериалы, хью грант