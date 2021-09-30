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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210930/ritchie-1752334603.html
Объявлена дата выхода нового шпионского фильма Гая Ричи
Объявлена дата выхода нового шпионского фильма Гая Ричи - РИА Новости, 30.09.2021
Объявлена дата выхода нового шпионского фильма Гая Ричи
В официальном Twitter-аккаунте нового фильма Гая Ричи "Операция Фортуна", первоначально он назывался "Пять глаз" ("Five eyes"), опубликовали пост, в котором... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T04:54
2021-09-30T04:57
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В официальном Twitter-аккаунте нового фильма Гая Ричи "Операция Фортуна", первоначально он назывался "Пять глаз" ("Five eyes"), опубликовали пост, в котором объявили дату выхода ленты. В тексте публикации говорится, что шпионский триллер выйдет в мировой прокат 21 января. В российских кинотеатрах его можно будет посмотреть с 27 января. Главные роли в фильме исполнили Джейсон Стейтем, который ранее не раз работал с Ричи, Обри Плаза ("Дедушка легкого поведения"), Джош Хартнетт ("Перл-Харбор", "Гнев человеческий"), Кэри Элвес ("Принцесса-невеста"), Хью Грант ("Ноттинг-Хилл", "Дневник Бриджет Джонс") и музыкант Аарон Дэвис (он же Bugzy Malone).В триллере рассказывают о спецагентах (их играют Стейтем и Плаза), которые пытаются остановить продажу смертоносного оружия.
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новости культуры, кино и сериалы, хью грант
04:54 30.09.2021 (обновлено: 04:57 30.09.2021)
 
Объявлена дата выхода нового шпионского фильма Гая Ричи

Новый шпионский фильм Гая Ричи выйдет в российский прокат 27 января

© AFP 2021 / Slaven Vlasic/Getty ImagesРежиссер Гай Ричи
Режиссер Гай Ричи - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AFP 2021 / Slaven Vlasic/Getty Images
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В официальном Twitter-аккаунте нового фильма Гая Ричи "Операция Фортуна", первоначально он назывался "Пять глаз" ("Five eyes"), опубликовали пост, в котором объявили дату выхода ленты.
В тексте публикации говорится, что шпионский триллер выйдет в мировой прокат 21 января. В российских кинотеатрах его можно будет посмотреть с 27 января.
Главные роли в фильме исполнили Джейсон Стейтем, который ранее не раз работал с Ричи, Обри Плаза ("Дедушка легкого поведения"), Джош Хартнетт ("Перл-Харбор", "Гнев человеческий"), Кэри Элвес ("Принцесса-невеста"), Хью Грант ("Ноттинг-Хилл", "Дневник Бриджет Джонс") и музыкант Аарон Дэвис (он же Bugzy Malone).
В триллере рассказывают о спецагентах (их играют Стейтем и Плаза), которые пытаются остановить продажу смертоносного оружия.
Британский режиссер Гай Ричи - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 14:54Культура
СМИ: Гай Ричи снимет фильм о Второй мировой войне
 
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