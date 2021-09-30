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В Свердловской области мужчина с ножом напал на двух женщин
В Свердловской области мужчина с ножом напал на двух женщин - РИА Новости, 30.09.2021
В Свердловской области мужчина с ножом напал на двух женщин
Сотрудники полиции разыскивают неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на двух женщин в Свердловской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:29
2021-09-30T11:30
происшествия
нижний тагил
верхняя салда
свердловская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
валерий горелых
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на двух женщин в Свердловской области, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.По данным местных СМИ, в городе Верхняя Салда мужчина напал на двух женщин, одной из них причинено четыре ножевых ранения.По словам Горелых, по подозрению в совершении преступления разыскивается неоднократно судимый, в том числе за убийство и изнасилования, 40-летний житель Нижнего Тагила."Свой криминальный послужной список Виталий Иванов начал с 18 лет за мошенничество. Первое наказание получил условно, однако через год уже реально угодил в места лишения свободы за убийство. В 2007 году освободился из колонии. А в 2008-м снова там оказался за серию других преступлений, в том числе кражи, разбои, изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Новый срок был 9 лет. В ноябре 2017 года он вновь освободился и осел в Нижнем Тагиле", - сказал представитель МВД.Как отметил Горелых, в марте текущего года мужчина стал фигурантом нового уголовного дела о краже и находился под подпиской о невыезде, но уклонился от административного надзора.
https://ria.ru/20210921/napadenie-1751074626.html
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нижний тагил
верхняя салда
свердловская область
россия
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происшествия, нижний тагил, верхняя салда, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), валерий горелых, россия
11:29 30.09.2021 (обновлено: 11:30 30.09.2021)
 
В Свердловской области мужчина с ножом напал на двух женщин

Полиция в Свердловской области ищет рецидивиста, напавшего с ножом на двух женщин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции едет по дороге
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на двух женщин в Свердловской области, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По данным местных СМИ, в городе Верхняя Салда мужчина напал на двух женщин, одной из них причинено четыре ножевых ранения.
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По словам Горелых, по подозрению в совершении преступления разыскивается неоднократно судимый, в том числе за убийство и изнасилования, 40-летний житель Нижнего Тагила.
"Свой криминальный послужной список Виталий Иванов начал с 18 лет за мошенничество. Первое наказание получил условно, однако через год уже реально угодил в места лишения свободы за убийство. В 2007 году освободился из колонии. А в 2008-м снова там оказался за серию других преступлений, в том числе кражи, разбои, изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Новый срок был 9 лет. В ноябре 2017 года он вновь освободился и осел в Нижнем Тагиле", - сказал представитель МВД.
Как отметил Горелых, в марте текущего года мужчина стал фигурантом нового уголовного дела о краже и находился под подпиской о невыезде, но уклонился от административного надзора.
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ПроисшествияНижний ТагилВерхняя СалдаСвердловская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Валерий ГорелыхРоссия
 
 
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