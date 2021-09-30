https://ria.ru/20210930/retsidivist-1752451837.html

В Свердловской области мужчина с ножом напал на двух женщин

В Свердловской области мужчина с ножом напал на двух женщин - РИА Новости, 30.09.2021

В Свердловской области мужчина с ножом напал на двух женщин

Сотрудники полиции разыскивают неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на двух женщин в Свердловской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:29

2021-09-30T11:29

2021-09-30T11:30

происшествия

нижний тагил

верхняя салда

свердловская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

валерий горелых

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229577_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_4bd2e09706961499d7b528076f6f0149.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на двух женщин в Свердловской области, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.По данным местных СМИ, в городе Верхняя Салда мужчина напал на двух женщин, одной из них причинено четыре ножевых ранения.По словам Горелых, по подозрению в совершении преступления разыскивается неоднократно судимый, в том числе за убийство и изнасилования, 40-летний житель Нижнего Тагила."Свой криминальный послужной список Виталий Иванов начал с 18 лет за мошенничество. Первое наказание получил условно, однако через год уже реально угодил в места лишения свободы за убийство. В 2007 году освободился из колонии. А в 2008-м снова там оказался за серию других преступлений, в том числе кражи, разбои, изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Новый срок был 9 лет. В ноябре 2017 года он вновь освободился и осел в Нижнем Тагиле", - сказал представитель МВД.Как отметил Горелых, в марте текущего года мужчина стал фигурантом нового уголовного дела о краже и находился под подпиской о невыезде, но уклонился от административного надзора.

https://ria.ru/20210921/napadenie-1751074626.html

https://ria.ru/20210929/gruzovik-1752304184.html

нижний тагил

верхняя салда

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижний тагил, верхняя салда, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), валерий горелых, россия