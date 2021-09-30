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Испанская ассоциация извинилась за рекламу "меню с русскими проститутками"

Испанская ассоциация извинилась за рекламу "меню с русскими проститутками" - РИА Новости, 30.09.2021

Испанская ассоциация извинилась за рекламу "меню с русскими проститутками"

Испанская ассоциация "Новая жизнь", которая занимается защитой женщин от жестокого обращения, в том числе сексуального, извинилась за социальную рекламу,... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T09:12

2021-09-30T09:12

2021-09-30T09:12

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МАДРИД, 30 сен – РИА Новости, Елена Шестернина. Испанская ассоциация "Новая жизнь", которая занимается защитой женщин от жестокого обращения, в том числе сексуального, извинилась за социальную рекламу, возмутившую русскую диаспору.Несколько дней назад на автобусных остановках в Кантабрии (автономное сообщество на севере Испании) появились баннеры с социальной рекламой. На них фотография "меню", в котором написано: "Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин – 50 евро". В качестве "основного блюда" следует перечисление русских женских имен и указан их возраст – от 17 до 35 лет. В качестве "дополнения" – марихуана без презерватива или кокаин с изнасилованием за 20 евро. Эта реклама вызвала возмущение русской диаспоры в Испании, российского посольства и Русского дома. Адвокат Олег Губарев сообщил РИА Новости, что если рекламу не снимут и не будут принесены извинения, то он готов "предпринять юридические действия". После получения возмущенных звонков ассоциация начала убирать рекламу, заявила агентству ее представитель Лурдес Хименес."...Мы очень сожалеем, что задели чувства. Мы абсолютно не намеревались никого обидеть. В течение многих лет мы оказываем помощь жертвам торговли людьми с целями сексуальной эксплуатации и женщинам, занимающимся проституцией, женщинам различных национальностей - и взрослым, и девочкам. И всю нашу работу мы выполняем в защиту прав человека…", - говорится в заявлении ассоциации.Там отметили, что не собираются отвечать на оскорбительные и угрожающие послания. "Но нам хотелось, чтобы это сообщение удовлетворило людей, которые проявили недовольство уважительно. Перед ними мы искренне извиняемся", - указывается в сообщении, подписанном руководством ассоциации. Сообщение на четырех страницах в основном описывает задачи организации – защиту женщин, подвергающихся жестокому обращению и сексуальному насилию.Плакат, возмутивший русскую диаспору, как пояснили в организации, был приурочен к Международному дню против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми, который отмечается 23 сентября. Он был частью кампании по привлечению внимания к необходимости запрета проституции в Испании."Новая жизнь" обращает внимание, что "мигранты составляют существенную часть жертв жестокого обращения с целью сексуальной эксплуатации в большинстве регионов мира". "По данным ООН, большинство жертв проституции в Испании - женщины и иностранки. Таким образом, имеет ли проституция национальность? Да, имеет. В Испании, например, несколько лет назад, по оценкам, около 350 тысяч женщин занимались проституцией, из которых 80% - иностранки, находящиеся в ситуации нелегальной миграции, из Бразилии, Колумбии, Нигерии, Румынии, России и Украины", - говорится в заявлении. Ассоциация уверена: следует обращать внимание на тот факт, что большинство женщин, занимающихся проституцией в стране, - иностранки."...Почему мы выбрали "Россию"? Нет особой причины. Мы бы могли написать Венесуэла, Колумбия, Нигерия… Цель - подчеркнуть факт: большинство женщин, занимающихся проституцией в Испании, иностранки. В этом смысле выбор имен следует той же линии аргументации. Эти имена можно найти на любой странице предложений сексуальных услуг", - объяснила ассоциация выбор способа борьбы с проституцией. Там считают, что если бы в "меню" вместо иностранных имен использовались испанские, то не удалось бы "показать реальность такой, какая она есть". Авторы идеи считают, что сравнение проституции с меню оправдано, потому что речь идет о "продаже женского тела" и его "потреблении".

https://ria.ru/20210226/izmena-1599178376.html

https://ria.ru/20210831/kazakhstan-1748051401.html

https://ria.ru/20210924/draka-1751691979.html

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в мире, испания, оон, венесуэла, россия