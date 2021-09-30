Испанская ассоциация извинилась за рекламу "меню с русскими проститутками"
Испанская ассоциация "Новая жизнь" извинилась за рекламу "меню с русскими проститутками"
МАДРИД, 30 сен – РИА Новости, Елена Шестернина. Испанская ассоциация "Новая жизнь", которая занимается защитой женщин от жестокого обращения, в том числе сексуального, извинилась за социальную рекламу, возмутившую русскую диаспору.
Несколько дней назад на автобусных остановках в Кантабрии (автономное сообщество на севере Испании) появились баннеры с социальной рекламой. На них фотография "меню", в котором написано: "Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин – 50 евро". В качестве "основного блюда" следует перечисление русских женских имен и указан их возраст – от 17 до 35 лет. В качестве "дополнения" – марихуана без презерватива или кокаин с изнасилованием за 20 евро. Эта реклама вызвала возмущение русской диаспоры в Испании, российского посольства и Русского дома. Адвокат Олег Губарев сообщил РИА Новости, что если рекламу не снимут и не будут принесены извинения, то он готов "предпринять юридические действия". После получения возмущенных звонков ассоциация начала убирать рекламу, заявила агентству ее представитель Лурдес Хименес.
26 февраля, 21:07Украинский политик назвал русскую речь изменой родине
"...Мы очень сожалеем, что задели чувства. Мы абсолютно не намеревались никого обидеть. В течение многих лет мы оказываем помощь жертвам торговли людьми с целями сексуальной эксплуатации и женщинам, занимающимся проституцией, женщинам различных национальностей - и взрослым, и девочкам. И всю нашу работу мы выполняем в защиту прав человека…", - говорится в заявлении ассоциации.
Там отметили, что не собираются отвечать на оскорбительные и угрожающие послания. "Но нам хотелось, чтобы это сообщение удовлетворило людей, которые проявили недовольство уважительно. Перед ними мы искренне извиняемся", - указывается в сообщении, подписанном руководством ассоциации. Сообщение на четырех страницах в основном описывает задачи организации – защиту женщин, подвергающихся жестокому обращению и сексуальному насилию.
Плакат, возмутивший русскую диаспору, как пояснили в организации, был приурочен к Международному дню против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми, который отмечается 23 сентября. Он был частью кампании по привлечению внимания к необходимости запрета проституции в Испании.
"Новая жизнь" обращает внимание, что "мигранты составляют существенную часть жертв жестокого обращения с целью сексуальной эксплуатации в большинстве регионов мира". "По данным ООН, большинство жертв проституции в Испании - женщины и иностранки. Таким образом, имеет ли проституция национальность? Да, имеет. В Испании, например, несколько лет назад, по оценкам, около 350 тысяч женщин занимались проституцией, из которых 80% - иностранки, находящиеся в ситуации нелегальной миграции, из Бразилии, Колумбии, Нигерии, Румынии, России и Украины", - говорится в заявлении. Ассоциация уверена: следует обращать внимание на тот факт, что большинство женщин, занимающихся проституцией в стране, - иностранки.
"...Почему мы выбрали "Россию"? Нет особой причины. Мы бы могли написать Венесуэла, Колумбия, Нигерия… Цель - подчеркнуть факт: большинство женщин, занимающихся проституцией в Испании, иностранки. В этом смысле выбор имен следует той же линии аргументации. Эти имена можно найти на любой странице предложений сексуальных услуг", - объяснила ассоциация выбор способа борьбы с проституцией. Там считают, что если бы в "меню" вместо иностранных имен использовались испанские, то не удалось бы "показать реальность такой, какая она есть". Авторы идеи считают, что сравнение проституции с меню оправдано, потому что речь идет о "продаже женского тела" и его "потреблении".
24 сентября, 18:35В Ташкенте избили восьмилетнего мальчика из-за того, что он русский