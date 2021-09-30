Главе "Уральских авиалиний" внесли представление
Главе "Уральских авиалиний" внесли представление после инцидента с ребенком с ДЦП
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна российского самолета во время полета
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Прокуратура внесла гендиректору авиакомпании "Уральские авиалинии" представление после инцидента с жительницей Екатеринбурга, которую не пускали на рейс со специальным креслом для ребенка с тяжелой формой ДЦП, сообщает в четверг Уральская транспортная прокуратура.
Местный портал Е1.ru сообщил, что бортпроводник "Уральских авиалиний" отказался пустить на самолет, выполнявший рейс из Симферополя в Екатеринбург, женщину со специальным креслом для сына с ДЦП. В итоге, по данным СМИ, матери пришлось весь перелет держать десятилетнего мальчика на коленях.
Свердловская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей. Авиакомпания после этого заявила, что упростит подачу заявки на перевозку пассажиров со спецустройствами.
"В нарушение Воздушного кодекса Российской Федерации авиакомпанией не приняты меры к обеспечению условий перевозки ребенка-инвалида. Прокуратурой генеральному директору авиакомпании "Уральские авиалинии" внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении. Над рассмотрением акта установлен необходимый контроль", - говорится в сообщении прокуратуры.
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