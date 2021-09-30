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Главе "Уральских авиалиний" внесли представление
Главе "Уральских авиалиний" внесли представление - РИА Новости, 30.09.2021
Главе "Уральских авиалиний" внесли представление
Прокуратура внесла гендиректору авиакомпании "Уральские авиалинии" представление после инцидента с жительницей Екатеринбурга, которую не пускали на рейс со... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T17:21
2021-09-30T17:21
происшествия
екатеринбург
уральские авиалинии
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Прокуратура внесла гендиректору авиакомпании "Уральские авиалинии" представление после инцидента с жительницей Екатеринбурга, которую не пускали на рейс со специальным креслом для ребенка с тяжелой формой ДЦП, сообщает в четверг Уральская транспортная прокуратура.Местный портал Е1.ru сообщил, что бортпроводник "Уральских авиалиний" отказался пустить на самолет, выполнявший рейс из Симферополя в Екатеринбург, женщину со специальным креслом для сына с ДЦП. В итоге, по данным СМИ, матери пришлось весь перелет держать десятилетнего мальчика на коленях.Свердловская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей. Авиакомпания после этого заявила, что упростит подачу заявки на перевозку пассажиров со спецустройствами."В нарушение Воздушного кодекса Российской Федерации авиакомпанией не приняты меры к обеспечению условий перевозки ребенка-инвалида. Прокуратурой генеральному директору авиакомпании "Уральские авиалинии" внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении. Над рассмотрением акта установлен необходимый контроль", - говорится в сообщении прокуратуры.
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происшествия, екатеринбург, уральские авиалинии, россия
17:21 30.09.2021
 
Главе "Уральских авиалиний" внесли представление

Главе "Уральских авиалиний" внесли представление после инцидента с ребенком с ДЦП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Прокуратура внесла гендиректору авиакомпании "Уральские авиалинии" представление после инцидента с жительницей Екатеринбурга, которую не пускали на рейс со специальным креслом для ребенка с тяжелой формой ДЦП, сообщает в четверг Уральская транспортная прокуратура.
Местный портал Е1.ru сообщил, что бортпроводник "Уральских авиалиний" отказался пустить на самолет, выполнявший рейс из Симферополя в Екатеринбург, женщину со специальным креслом для сына с ДЦП. В итоге, по данным СМИ, матери пришлось весь перелет держать десятилетнего мальчика на коленях.
Свердловская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей. Авиакомпания после этого заявила, что упростит подачу заявки на перевозку пассажиров со спецустройствами.
"В нарушение Воздушного кодекса Российской Федерации авиакомпанией не приняты меры к обеспечению условий перевозки ребенка-инвалида. Прокуратурой генеральному директору авиакомпании "Уральские авиалинии" внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении. Над рассмотрением акта установлен необходимый контроль", - говорится в сообщении прокуратуры.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 10:35
В Крыму ребенка с ДЦП на специальном кресле не пустили в самолет
 
ПроисшествияЕкатеринбургУральские авиалинииРоссия
 
 
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