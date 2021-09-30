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Спикер Рады отреагировал на инициативу об отставке
Спикер Рады отреагировал на инициативу об отставке - РИА Новости, 30.09.2021
Спикер Рады отреагировал на инициативу об отставке
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в случае своей отставки не уйдет из политики, отметив, что не вел переговоры о своем... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:08
2021-09-30T15:47
в мире
украина
верховная рада украины
владимир гройсман
дмитрий разумков
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в случае своей отставки не уйдет из политики, отметив, что не вел переговоры о своем политическом будущем с бывшим премьером страны Владимиром Гройсманом и мэром Киева Виталием Кличко.Ранее Разумков сообщил, что депутаты большинства в парламенте начали процедуру его отставки с должности главы Рады."Дальше посмотрим. Я же сказал, что я из политики не уйду, я свои позиции не меняю. Я думаю, есть много людей, которых я могу считать единомышленниками, с которыми и мне, и им будет комфортно двигаться, для того, чтобы реализовывать все те обещания, которые мы давали", - сказал Разумков в комментарии журналистам в четверг, трансляцию вели украинские телеканалы.Он добавил, что не ведет переговоры о своем политическом будущем."Я не вел переговоры ни с Владимиром Борисовичем (Гройсманом), ни с Виталием Владимировичем (Кличко)", - добавил Разумков.Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, говоря об инициативе его отставки, заявил, что пытался создать баланс в парламенте и подчеркнул, что свои ценности менять не будет."Я надеюсь, что эти два года я выполнял свою работу достаточно неплохо. Я действовал по закону, придерживался регламента, я пытался создать баланс в стенах Рады и очень часто из непростых ситуаций, благодаря тому, что мы собирались с руководством фракций, мы выходили без мордобоя. Политические претензии? Тогда мы будем их обсуждать, но еще раз повторяю - ни одна должность не стоит тех ценностей, с которыми ты на нее пришел. Ценности я менять не буду, хочет этого кто-то или нет", - сказал Разумков на брифинге в четверг.Спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от проведения пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством от конституционного состава парламента, то есть не менее 226 голосами депутатов.
https://ria.ru/20210930/genprokuror-1752504497.html
https://ria.ru/20210929/premer-ministr-1752379400.html
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в мире, украина, верховная рада украины, владимир гройсман, дмитрий разумков
15:08 30.09.2021 (обновлено: 15:47 30.09.2021)
 
Спикер Рады отреагировал на инициативу об отставке

Спикер Рады Разумков об инициативе о его отставке: свои ценности менять не буду

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в случае своей отставки не уйдет из политики, отметив, что не вел переговоры о своем политическом будущем с бывшим премьером страны Владимиром Гройсманом и мэром Киева Виталием Кличко.
Ранее Разумков сообщил, что депутаты большинства в парламенте начали процедуру его отставки с должности главы Рады.
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"Дальше посмотрим. Я же сказал, что я из политики не уйду, я свои позиции не меняю. Я думаю, есть много людей, которых я могу считать единомышленниками, с которыми и мне, и им будет комфортно двигаться, для того, чтобы реализовывать все те обещания, которые мы давали", - сказал Разумков в комментарии журналистам в четверг, трансляцию вели украинские телеканалы.
Он добавил, что не ведет переговоры о своем политическом будущем.
"Я не вел переговоры ни с Владимиром Борисовичем (Гройсманом), ни с Виталием Владимировичем (Кличко)", - добавил Разумков.
Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, говоря об инициативе его отставки, заявил, что пытался создать баланс в парламенте и подчеркнул, что свои ценности менять не будет.
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"Я надеюсь, что эти два года я выполнял свою работу достаточно неплохо. Я действовал по закону, придерживался регламента, я пытался создать баланс в стенах Рады и очень часто из непростых ситуаций, благодаря тому, что мы собирались с руководством фракций, мы выходили без мордобоя. Политические претензии? Тогда мы будем их обсуждать, но еще раз повторяю - ни одна должность не стоит тех ценностей, с которыми ты на нее пришел. Ценности я менять не буду, хочет этого кто-то или нет", - сказал Разумков на брифинге в четверг.
Спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от проведения пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством от конституционного состава парламента, то есть не менее 226 голосами депутатов.
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныВладимир ГройсманДмитрий Разумков
 
 
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