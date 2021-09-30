https://ria.ru/20210930/razumkov-1752450601.html

Спикер Рады сообщил о начале процедуры о его отставке

Спикер Рады сообщил о начале процедуры о его отставке - РИА Новости, 30.09.2021

Спикер Рады сообщил о начале процедуры о его отставке

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подтвердил, что депутаты большинства начали процедуру о его отставке с должности главы парламента. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:26

2021-09-30T11:26

2021-09-30T11:40

в мире

украина

верховная рада украины

дмитрий разумков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576725455_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f5022529caf7d39663816ad54d7e69aa.jpg

КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подтвердил, что депутаты большинства начали процедуру о его отставке с должности главы парламента.Ранее депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что в отношении спикера начата процедура отставки по инициативе пропрезидентской партии "Слуга народа".Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от проведения пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством от конституционного состава парламента, то есть не менее 226 голосами депутатов.Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало о возможной отставке Разумкова с должности спикера Рады якобы из-за личного конфликта с Зеленским. Также сообщалось о возможном назначении на его место первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Украинский журналист Валерий Калныш утверждал, что депутатам якобы предлагают 50-100 тысяч долларов за отставку Разумкова. Сам Разумков неоднократно заявлял, что не собирается уходить в отставку. Он также попросил специальные органы проверить информацию о подкупе голосов за его отставку.

https://ria.ru/20210930/rada-1752438317.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, дмитрий разумков