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Спикер Рады сообщил о начале процедуры о его отставке
Спикер Рады сообщил о начале процедуры о его отставке - РИА Новости, 30.09.2021
Спикер Рады сообщил о начале процедуры о его отставке
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подтвердил, что депутаты большинства начали процедуру о его отставке с должности главы парламента. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:26
2021-09-30T11:40
в мире
украина
верховная рада украины
дмитрий разумков
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подтвердил, что депутаты большинства начали процедуру о его отставке с должности главы парламента.Ранее депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что в отношении спикера начата процедура отставки по инициативе пропрезидентской партии "Слуга народа".Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от проведения пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством от конституционного состава парламента, то есть не менее 226 голосами депутатов.Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало о возможной отставке Разумкова с должности спикера Рады якобы из-за личного конфликта с Зеленским. Также сообщалось о возможном назначении на его место первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Украинский журналист Валерий Калныш утверждал, что депутатам якобы предлагают 50-100 тысяч долларов за отставку Разумкова. Сам Разумков неоднократно заявлял, что не собирается уходить в отставку. Он также попросил специальные органы проверить информацию о подкупе голосов за его отставку.
https://ria.ru/20210930/rada-1752438317.html
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в мире, украина, верховная рада украины, дмитрий разумков
11:26 30.09.2021 (обновлено: 11:40 30.09.2021)
 
Спикер Рады сообщил о начале процедуры о его отставке

Спикер Рады Разумков подтвердил, что депутаты от большинства начали процедуру его отставки

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подтвердил, что депутаты большинства начали процедуру о его отставке с должности главы парламента.
Ранее депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что в отношении спикера начата процедура отставки по инициативе пропрезидентской партии "Слуга народа".
"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сразу расписал документ на аппарат Верховной рады Украины. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы", - написал Разумков на своей странице в Facebook в четверг.
Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от проведения пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством от конституционного состава парламента, то есть не менее 226 голосами депутатов.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало о возможной отставке Разумкова с должности спикера Рады якобы из-за личного конфликта с Зеленским. Также сообщалось о возможном назначении на его место первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Украинский журналист Валерий Калныш утверждал, что депутатам якобы предлагают 50-100 тысяч долларов за отставку Разумкова. Сам Разумков неоднократно заявлял, что не собирается уходить в отставку. Он также попросил специальные органы проверить информацию о подкупе голосов за его отставку.
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
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Глава Рады заявил, что не уйдет в оппозицию в случае отставки
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныДмитрий Разумков
 
 
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