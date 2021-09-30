https://ria.ru/20210930/raskopki-1752343667.html

В Турции археологи обнаружили VIP-места возрастом 1800 лет

В Турции археологи обнаружили VIP-места возрастом 1800 лет - РИА Новости, 30.09.2021

В Турции археологи обнаружили VIP-места возрастом 1800 лет

В античном городе Пергам (запад турецкой провинции Измир) археологи нашли во время раскопок древнего амфитеатра сидения возрастом 1800 лет, которые... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T07:43

2021-09-30T07:43

2021-09-30T07:43

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В античном городе Пергам (запад турецкой провинции Измир) археологи нашли во время раскопок древнего амфитеатра сидения возрастом 1800 лет, которые предназначались для специальной категории зрителей, сообщает Daily Mail. По словам экспертов из Немецкого археологического института, которые проводили исследования, амфитеатр был построен в римскую эпоху и был копией знаменитого Колизея. Здесь могли разместиться до 50 тысяч человек. Среди обычных сидений, ученые обнаружили пять, предназначенных для высшей знати. По словам ученых, на этой арене проходили бои с участием гладиаторов и животных, а также, вероятно, ее использовали для публичных казней и реконструкции военных сражений. Сейчас археологи, которые продолжают работать в этом районе, планируют определить точное количество VIP-зон. Они отмечают, что они очень похожи на те, что строят на современных стадионах и концертных площадках.Пирсон отметил, что все находки, обнаруженные на этих раскопках, будут выставлены в Музее Бергама в Измире. Работы планируют завершить к концу этого года.По данным Daily Mail, Пергам (современное название Бергама — Прим. ред.) был богатый и могущественный древнегреческий город. А под властью римлян, ко II веку нашей эры, он стал одним из важнейших культурных и экономических центров. Здесь активно велось строительство, включая возведение амфитеатра, форума и памятников архитектуры. Но в следующем столетии город ждал экономический кризис после того, как он сильно пострадал из-за землетрясения.В 2014 году Пергам был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20210825/raskopki-1747059677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, археология, новости культуры, театр