https://ria.ru/20210930/rakova-1752567245.html

Телефон человека, помогавшего скрыться Раковой, недоступен весь день

Телефон человека, помогавшего скрыться Раковой, недоступен весь день - РИА Новости, 30.09.2021

Телефон человека, помогавшего скрыться Раковой, недоступен весь день

Телефон человека, который, возможно, находится вместе со скрывающейся от правоохранителей экс-замминистра просвещения Мариной Раковой, недоступен в течение... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T20:11

2021-09-30T20:11

2021-09-30T20:19

происшествия

сбербанк россии

марина ракова

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Телефон человека, который, возможно, находится вместе со скрывающейся от правоохранителей экс-замминистра просвещения Мариной Раковой, недоступен в течение всего дня. Корреспондент РИА Новости пытался дозвониться до него с самого утра.Ракова, сейчас занимающая должность вице-президента Сбербанка, стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. Как в четверг сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия.По данным источника агентства, Ракову подозревают в том, что она в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у тогдашнего руководства ФНФРО и у тогдашнего руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.

https://ria.ru/20210930/rakova-1752463631.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сбербанк россии, марина ракова