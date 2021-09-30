https://ria.ru/20210930/rakova-1752506289.html
Юрист описал действия полиции при поисках экс-замминистра Раковой
Юрист описал действия полиции при поисках экс-замминистра Раковой - РИА Новости, 30.09.2021
Юрист описал действия полиции при поисках экс-замминистра Раковой
Действия правоохранительных органов в отношении экс-замминистра просвещения России Марины Раковой будут зависеть от ее статуса по уголовному делу о... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:43
2021-09-30T15:43
2021-09-30T15:43
происшествия
москва
сбербанк россии
анастасия ракова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Действия правоохранительных органов в отношении экс-замминистра просвещения России Марины Раковой будут зависеть от ее статуса по уголовному делу о мошенничестве, но в любом случае ее будут искать, если она не явилась на допрос, объяснил РИА Новости председатель московской коллегии адвокатов "Тер-Акопов и партнёры" Георгий Тер-Акопов.Ракова, сейчас занимающая должность вице-президента Сбербанка, стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. Как в четверг сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия."Если у следствия есть основания привлекать ее в качестве подозреваемой, в этом случае следствие может выбрать ей меру пресечения: подписку о невыезде, ограничение действий, домашний арест или заключение под стражу. Если мера пресечения не выносилась, то она может свое отсутствие объяснить какой-то бытовой ситуацией. Если же она не появится и не объявится, то ей может быть предъявлено заочное обвинение и ее могут объявить в розыск", - сказал юрист.Если же по данному делу она проходит в качестве свидетеля и в этом статусе не явилась на допрос, то ее также будут искать. С разрешения суда, отметил Тер-Акопов, на ее телефон могут установить прослушку, могут "слушать" и телефоны других фигурантов уголовного дела. Оперативные службы также дают предупреждения в билетные кассы автобусных станций, авиакассы."Ее будут искать, как найдут - приведут на допрос. Но если к тому времени у следствия появятся весомые основания, подтверждающие ее причастность к преступлению, то ее могут сначала привезти на допрос, допросить в качестве свидетеля, а через какое-то время допросить уже в качестве подозреваемого и задержать на 48 часов", - добавил юрист.По данным источника агентства, Ракову подозревают в том, что она в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у тогдашнего руководства ФНФРО и у тогдашнего руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.
https://ria.ru/20210930/rakova-1752463631.html
https://ria.ru/20210930/rakova-1752442673.html
https://ria.ru/20210929/rakova-1752357447.html
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происшествия, москва, сбербанк россии, анастасия ракова
Юрист описал действия полиции при поисках экс-замминистра Раковой
Адвокат Тер-Акопов описал действия полиции при поисках экс-замминистра Раковой
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Действия правоохранительных органов в отношении экс-замминистра просвещения России Марины Раковой
будут зависеть от ее статуса по уголовному делу о мошенничестве, но в любом случае ее будут искать, если она не явилась на допрос, объяснил РИА Новости председатель московской коллегии адвокатов "Тер-Акопов и партнёры" Георгий Тер-Акопов.
Ракова, сейчас занимающая должность вице-президента Сбербанка, стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. Как в четверг сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия
.
"Если у следствия есть основания привлекать ее в качестве подозреваемой, в этом случае следствие может выбрать ей меру пресечения: подписку о невыезде, ограничение действий, домашний арест или заключение под стражу. Если мера пресечения не выносилась, то она может свое отсутствие объяснить какой-то бытовой ситуацией. Если же она не появится и не объявится, то ей может быть предъявлено заочное обвинение и ее могут объявить в розыск", - сказал юрист.
Если же по данному делу она проходит в качестве свидетеля и в этом статусе не явилась на допрос, то ее также будут искать. С разрешения суда, отметил Тер-Акопов, на ее телефон могут установить прослушку, могут "слушать" и телефоны других фигурантов уголовного дела. Оперативные службы также дают предупреждения в билетные кассы автобусных станций, авиакассы.
"Ее будут искать, как найдут - приведут на допрос. Но если к тому времени у следствия появятся весомые основания, подтверждающие ее причастность к преступлению, то ее могут сначала привезти на допрос, допросить в качестве свидетеля, а через какое-то время допросить уже в качестве подозреваемого и задержать на 48 часов", - добавил юрист.
По данным источника агентства, Ракову подозревают в том, что она в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".
Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у тогдашнего руководства ФНФРО и у тогдашнего руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.