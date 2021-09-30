https://ria.ru/20210930/rakova-1752448724.html

Вице-президент Сбербанка, предположительно, скрывается от следствия

Вице-президент Сбербанка, предположительно, скрывается от следствия - РИА Новости, 30.09.2021

Вице-президент Сбербанка, предположительно, скрывается от следствия

Экс-замминистра просвещения России, а ныне вице-президент Сбербанка Марина Ракова не пришла на допрос и, предположительно, скрывается от следствия, сообщил РИА... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:16

2021-09-30T11:16

2021-09-30T12:38

сбербанк россии

россия

происшествия

марина ракова

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Экс-замминистра просвещения России, а ныне вице-президент Сбербанка Марина Ракова не пришла на допрос и, предположительно, скрывается от следствия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Бывшая чиновница стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, у нее в офисе и дома прошли обыски. Также должны проверить госконтракты, заключенные при ее участии."Вчера вечером следственная группа пыталась выйти с ней на связь. Она выключила все телефоны и покинула место жительства. Перестала общаться с родственниками. На работу также не явилась", — рассказал собеседник агентства.Он добавил, что сейчас следствие разыскивает Ракову. Она пока не покидала Россию, скорее всего находится в Московском регионе. Всех, у кого есть информация о ней, попросили связаться с ГУ МВД по столице.По данным источника, экс-замглавы Минпросвещения подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего".Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения — у тогдашнего руководства ФНФРО и одного из департаментов министерства.Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20210914/sberbank-1749955913.html

https://ria.ru/20210930/rakova-1752442673.html

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сбербанк россии, россия, происшествия, марина ракова