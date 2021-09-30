https://ria.ru/20210930/rakova-1752463631.html
Посольство Британии отказалось комментировать ситуацию с Раковой
Посольство Британии отказалось комментировать ситуацию с Раковой - РИА Новости, 30.09.2021
Посольство Британии отказалось комментировать ситуацию с Раковой
Посольство Великобритании в Москве воздержалось от комментариев по ситуации вокруг частного российско-британского вуза "Шанинка" и экс-замминистра просвещения... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:21
2021-09-30T12:21
2021-09-30T23:36
происшествия
москва
великобритания
московская высшая школа социальных и экономических наук
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
марина ракова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве воздержалось от комментариев по ситуации вокруг частного российско-британского вуза "Шанинка" и экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой.Как ранее заявлял источник в правоохранительных органах, предположительно, Ракова, находясь на должности заместителя главы Минпросвещения, пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где она была гендиректором, деньги направляли на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". В качестве подрядчика, как уточнил источник, привлекался российско-британский частный вуз "Шанинка" (официальное название — Московская высшая школа социальных и экономических наук). Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям, утверждает источник. Отмечается, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные "Шанинкой", и необоснованно выплатил деньги.В посольстве Великобритании в Москве РИА Новости заявили, что "не будут комментировать" ситуацию. "Мы не можем предоставить какие-либо комментарии к информации из анонимных источников", - отметили в посольстве.Ранее "Шанинка" информировала РИА Новости, что сотрудничает с МВД по расследованию дела Раковой, в вузе идут проверки.
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происшествия, москва, великобритания, московская высшая школа социальных и экономических наук, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), марина ракова
12:21 30.09.2021 (обновлено: 23:36 30.09.2021)
Посольство Британии отказалось комментировать ситуацию с Раковой
Посольство Британии отказалось комментировать ситуацию вокруг "Шанинки" и Марины Раковой
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Посольство Великобритании
в Москве воздержалось от комментариев по ситуации вокруг частного российско-британского вуза "Шанинка
" и экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой
.
Как ранее заявлял источник в правоохранительных органах, предположительно, Ракова, находясь на должности заместителя главы Минпросвещения, пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где она была гендиректором, деньги направляли на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". В качестве подрядчика, как уточнил источник, привлекался российско-британский частный вуз "Шанинка" (официальное название — Московская высшая школа социальных и экономических наук). Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям, утверждает источник. Отмечается, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные "Шанинкой", и необоснованно выплатил деньги.
В посольстве Великобритании в Москве РИА Новости заявили, что "не будут комментировать" ситуацию. "Мы не можем предоставить какие-либо комментарии к информации из анонимных источников", - отметили в посольстве.
Ранее "Шанинка" информировала РИА Новости, что сотрудничает с МВД по расследованию дела Раковой, в вузе идут проверки.