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Сбербанк назначит другого сотрудника исполняющим обязанности Раковой
Сбербанк назначит другого сотрудника исполняющим обязанности Раковой - РИА Новости, 30.09.2021
Сбербанк назначит другого сотрудника исполняющим обязанности Раковой
Сбербанк на время проведения следствия по делу о хищении, фигурантом которого стала экс-замминистра просвещения России, а ныне вице-президент банка Марина... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:15
2021-09-30T20:14
происшествия
москва
сбер
марина ракова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сбербанк на время проведения следствия по делу о хищении, фигурантом которого стала экс-замминистра просвещения России, а ныне вице-президент банка Марина Ракова, назначил начальника управления развития и карьеры банка Наталью Журавлеву исполняющей ее обязанности, сообщила пресс-служба Сбербанка."Сбер" объявляет о назначении начальника управления развития и карьеры Натальи Журавлёвой исполняющей обязанности директора дивизиона "Цифровые платформы образования". Также в ближайшее время она приступит к исполнению обязанностей (и.о.) генерального директора ООО "СберОбразование", - говорится в сообщении.Отмечается, что в группе "Сбера" Журавлева работает около 10 лет, участвовала в запуске первых образовательных программ корпоративного университета и открывала "Школу 21". "Наталья - опытный топ-менеджер, под руководством которого в "Сбере" были запущены масштабные и результативные инициативы в сфере обучения сотрудников и развития их талантов. Уверен, что она поможет команде успешно реализовать намеченные планы", - подчеркнул первый зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис.Ранее в четверг в пресс-службе банка журналистам сообщили, что на время проведения следствия один из сотрудников "Сбера" будет назначен исполняющим обязанности Марины Раковой.Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. По данным собеседника РИА Новости, также должна состояться проверка госконтрактов, заключенных при ее участии. В Сбербанке сообщили РИА Новости, что дело не имеет отношения к деятельности кредитной организации.
https://ria.ru/20210929/rakova-1752357447.html
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происшествия, москва, сбер, марина ракова
12:15 30.09.2021 (обновлено: 20:14 30.09.2021)
 
Сбербанк назначит другого сотрудника исполняющим обязанности Раковой

Сбербанк назначил Журавлеву исполняющей обязанности Раковой на время следствия по ее делу

Следственные действия на рабочем месте вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Кадр видео
Следственные действия на рабочем месте вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Кадр видео
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сбербанк на время проведения следствия по делу о хищении, фигурантом которого стала экс-замминистра просвещения России, а ныне вице-президент банка Марина Ракова, назначил начальника управления развития и карьеры банка Наталью Журавлеву исполняющей ее обязанности, сообщила пресс-служба Сбербанка.
"Сбер" объявляет о назначении начальника управления развития и карьеры Натальи Журавлёвой исполняющей обязанности директора дивизиона "Цифровые платформы образования". Также в ближайшее время она приступит к исполнению обязанностей (и.о.) генерального директора ООО "СберОбразование", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в группе "Сбера" Журавлева работает около 10 лет, участвовала в запуске первых образовательных программ корпоративного университета и открывала "Школу 21". "Наталья - опытный топ-менеджер, под руководством которого в "Сбере" были запущены масштабные и результативные инициативы в сфере обучения сотрудников и развития их талантов. Уверен, что она поможет команде успешно реализовать намеченные планы", - подчеркнул первый зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис.
Ранее в четверг в пресс-службе банка журналистам сообщили, что на время проведения следствия один из сотрудников "Сбера" будет назначен исполняющим обязанности Марины Раковой.
Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. По данным собеседника РИА Новости, также должна состояться проверка госконтрактов, заключенных при ее участии. В Сбербанке сообщили РИА Новости, что дело не имеет отношения к деятельности кредитной организации.
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