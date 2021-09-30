https://ria.ru/20210930/rakova-1752442673.html

"Шанинка" сотрудничает с МВД по делу экс-замминистра просвещения Раковой

"Шанинка" сотрудничает с МВД по делу экс-замминистра просвещения Раковой - РИА Новости, 30.09.2021

"Шанинка" сотрудничает с МВД по делу экс-замминистра просвещения Раковой

Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") сотрудничает с МВД по расследованию дела экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, в... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T10:48

2021-09-30T10:48

2021-09-30T10:48

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московская высшая школа социальных и экономических наук

марина ракова

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") сотрудничает с МВД по расследованию дела экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, в вузе идут проверки, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВШСЭН."Московская высшая школа социальных и экономических наук действительно была одним из подрядчиков Фонда новых форм развития образования. В настоящее время в МВШСЭН совместно с МВД Российской Федерации проводится проверка ряда вопросов, касающихся контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на исследовательскую деятельность. МВШСЭН оказывает всестороннее содействие представителям МВД", - заявили РИА Новости в вузе.

https://ria.ru/20210929/rakova-1752357447.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская высшая школа социальных и экономических наук, марина ракова