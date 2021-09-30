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"Шанинка" сотрудничает с МВД по делу экс-замминистра просвещения Раковой
"Шанинка" сотрудничает с МВД по делу экс-замминистра просвещения Раковой - РИА Новости, 30.09.2021
"Шанинка" сотрудничает с МВД по делу экс-замминистра просвещения Раковой
Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") сотрудничает с МВД по расследованию дела экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, в... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:48
2021-09-30T10:48
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская высшая школа социальных и экономических наук
марина ракова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") сотрудничает с МВД по расследованию дела экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, в вузе идут проверки, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВШСЭН."Московская высшая школа социальных и экономических наук действительно была одним из подрядчиков Фонда новых форм развития образования. В настоящее время в МВШСЭН совместно с МВД Российской Федерации проводится проверка ряда вопросов, касающихся контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на исследовательскую деятельность. МВШСЭН оказывает всестороннее содействие представителям МВД", - заявили РИА Новости в вузе.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская высшая школа социальных и экономических наук, марина ракова
10:48 30.09.2021
 
"Шанинка" сотрудничает с МВД по делу экс-замминистра просвещения Раковой

"Шанинка" работает с МВД по делу экс-замминистра просвещения Раковой, в вузе идет проверка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМарина Ракова
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") сотрудничает с МВД по расследованию дела экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, в вузе идут проверки, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВШСЭН.
"Московская высшая школа социальных и экономических наук действительно была одним из подрядчиков Фонда новых форм развития образования. В настоящее время в МВШСЭН совместно с МВД Российской Федерации проводится проверка ряда вопросов, касающихся контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на исследовательскую деятельность. МВШСЭН оказывает всестороннее содействие представителям МВД", - заявили РИА Новости в вузе.
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ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская высшая школа социальных и экономических наукМарина Ракова
 
 
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