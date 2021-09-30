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Глава Рады заявил, что не уйдет в оппозицию в случае отставки
Глава Рады заявил, что не уйдет в оппозицию в случае отставки - РИА Новости, 30.09.2021
Глава Рады заявил, что не уйдет в оппозицию в случае отставки
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не собирается быть в оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому в случае своей отставки. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:21
2021-09-30T10:21
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
партия "слуга народа"
дмитрий разумков
руслан стефанчук
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не собирается быть в оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому в случае своей отставки.Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало о возможной отставке Разумкова с должности спикера Рады якобы из-за личного конфликта с Зеленским. Также сообщалось о возможном назначении на его место первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Украинский журналист Валерий Калныш утверждал, что депутатам якобы предлагают 50-100 тысяч долларов за отставку Разумкова. Сам Разумков неоднократно заявлял, что не собирается уходить в отставку. Он также попросил специальные органы проверить информацию о подкупе голосов за его отставку."Здесь не может быть оппозиции, если ты потерял должность. Ты не можешь себе позволить, если ты действительно хочешь работать на государство, быть в оппозиции только для того, чтобы просто кому-то сделать плохо или, как маленький ребенок, обидеться и сказать: все, я буду все критиковать - и хорошее, и плохое. Но если будут правильные вещи, я и сейчас их поддерживаю. Если вещи плохие или у меня вызывают некоторый диссонанс, я и сейчас могу быть внутренней оппозицией, я об этом говорю. Вы можете спросить многих моих коллег - и во фракции, и вне фракции, - я говорю, что это должно быть по-другому", - сказал Разумков в интервью изданию "Украинская правда".Он сообщил, что Зеленский по-разному реагирует на такие расхождения во мнениях. "Бывали более жесткие дискуссии, бывали менее жесткие дискуссии", - сказал спикер парламента.Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от проведения пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством от конституционного состава парламента, то есть не менее 226 голосами депутатов.
https://ria.ru/20210929/premer-ministr-1752379400.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, партия "слуга народа", дмитрий разумков, руслан стефанчук
10:21 30.09.2021
 
Глава Рады заявил, что не уйдет в оппозицию в случае отставки

Спикер Рады Разумков отказался уйти в оппозицию к Зеленскому в случае отставки

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не собирается быть в оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому в случае своей отставки.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало о возможной отставке Разумкова с должности спикера Рады якобы из-за личного конфликта с Зеленским. Также сообщалось о возможном назначении на его место первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Украинский журналист Валерий Калныш утверждал, что депутатам якобы предлагают 50-100 тысяч долларов за отставку Разумкова. Сам Разумков неоднократно заявлял, что не собирается уходить в отставку. Он также попросил специальные органы проверить информацию о подкупе голосов за его отставку.
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"Здесь не может быть оппозиции, если ты потерял должность. Ты не можешь себе позволить, если ты действительно хочешь работать на государство, быть в оппозиции только для того, чтобы просто кому-то сделать плохо или, как маленький ребенок, обидеться и сказать: все, я буду все критиковать - и хорошее, и плохое. Но если будут правильные вещи, я и сейчас их поддерживаю. Если вещи плохие или у меня вызывают некоторый диссонанс, я и сейчас могу быть внутренней оппозицией, я об этом говорю. Вы можете спросить многих моих коллег - и во фракции, и вне фракции, - я говорю, что это должно быть по-другому", - сказал Разумков в интервью изданию "Украинская правда".
Он сообщил, что Зеленский по-разному реагирует на такие расхождения во мнениях. "Бывали более жесткие дискуссии, бывали менее жесткие дискуссии", - сказал спикер парламента.
Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от проведения пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством от конституционного состава парламента, то есть не менее 226 голосами депутатов.
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