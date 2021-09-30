https://ria.ru/20210930/qr-kod-1752481814.html
Самарская область введет QR-коды для посещения театров и концертов
Самарская область введет QR-коды для посещения театров и концертов - РИА Новости, 30.09.2021
Самарская область введет QR-коды для посещения театров и концертов
Посещение фитнес-центров, театров, концертов, кинотеатров, цирков и других культурно-досуговых учреждений в Самарской области с 11 октября будет возможно только РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:40
2021-09-30T13:40
2021-09-30T13:57
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САМАРА, 30 сен – РИА Новости. Посещение фитнес-центров, театров, концертов, кинотеатров, цирков и других культурно-досуговых учреждений в Самарской области с 11 октября будет возможно только при наличии QR-кода, сертификата о вакцинации или о перенесенном COVID-19, следует из постановления губернатора региона.Ранее в понедельник на региональном оперштабе власти Самарской области приняли решение о введении QR-кодов для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, на подготовку и организацию процесса было отведено две недели."С 11 октября 2021 года совершеннолетние граждане допускаются к посещению театрально-концертных и цирковых организаций, культурно-досуговых учреждений, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов при предъявлении… оригинала (QR-кода с единого портала государственных услуг) одного из следующих документов: сертификат профилактической прививки от COVID-19, сведения о перенесенном заболевании COVID-19", - говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте областного правительства.В постановлении уточняется, что власти муниципалитетов региона, исходя из ситуации с коронавирусом, будут самостоятельно принимать решение о переводе учащихся 6-10 классов на дистанционное обучение.В Самарской области лабораторно подтверждены 105 234 случая заражения, в том числе 607 за последние сутки, скончались 3874 человека с COVID-19, выздоровели 85 487 человек.
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самарская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:40 30.09.2021 (обновлено: 13:57 30.09.2021)
Самарская область введет QR-коды для посещения театров и концертов
Самарская область введет QR-коды для посещения театров, цирков и концертов с 11 октября
САМАРА, 30 сен – РИА Новости.
Посещение фитнес-центров, театров, концертов, кинотеатров, цирков и других культурно-досуговых учреждений в Самарской области
с 11 октября будет возможно только при наличии QR-кода, сертификата о вакцинации или о перенесенном COVID-19
, следует из постановления губернатора региона.
Ранее в понедельник на региональном оперштабе власти Самарской области приняли решение о введении QR-кодов для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, на подготовку и организацию процесса было отведено две недели.
"С 11 октября 2021 года совершеннолетние граждане допускаются к посещению театрально-концертных и цирковых организаций, культурно-досуговых учреждений, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов при предъявлении… оригинала (QR-кода с единого портала государственных услуг) одного из следующих документов: сертификат профилактической прививки от COVID-19, сведения о перенесенном заболевании COVID-19", - говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте областного правительства.
В постановлении уточняется, что власти муниципалитетов региона, исходя из ситуации с коронавирусом, будут самостоятельно принимать решение о переводе учащихся 6-10 классов на дистанционное обучение.
В Самарской области лабораторно подтверждены 105 234 случая заражения, в том числе 607 за последние сутки, скончались 3874 человека с COVID-19, выздоровели 85 487 человек.