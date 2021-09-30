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В Пермском крае введут QR-коды для посещения кинотеатров и концертных залов
В Пермском крае введут QR-коды для посещения кинотеатров и концертных залов - РИА Новости, 30.09.2021
В Пермском крае введут QR-коды для посещения кинотеатров и концертных залов
Система QR-кодов вводится в Пермском крае с 4 октября при посещении театров, кинотеатров, концертных залов, а также фитнес-центров и различных спортивных... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:06
2021-09-30T12:06
распространение коронавируса
общество
пермский край
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Система QR-кодов вводится в Пермском крае с 4 октября при посещении театров, кинотеатров, концертных залов, а также фитнес-центров и различных спортивных мероприятий из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщает пресс-служба краевой администрации."В Пермском крае с 4 октября вводится использование сертификатов о вакцинации и QR-кодов в качестве фильтров безопасности в общественных местах", - говорится в сообщении.Уточняется, что с 4 октября на массовые мероприятия будут пускать посетителей, которые вместе с удостоверяющим личность документом предъявят сертификат о вакцинации или QR-код, подтверждающий наличие прививки. Также вход разрешен для жителей, переболевших коронавирусной инфекцией в течение менее чем 6 месяцев.Эти правила будут действовать для посетителей театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, цирка, а также фитнес-центров, тренажерных залов, бассейнов. Кроме того, они распространяются на гостей спортивных соревнований профессиональных клубов, физкультурных и туристических мероприятий и других мероприятий в зданиях и помещениях, которые организовываются органами государственной и муниципальной власти. При этом руководителям театров и стадионов власти разрешили заполнять зрителями помещения на 100%.По данным властей, в регионе наблюдается высокая заболеваемость COVID-19, ситуация осложняется растущими показателями по ОРВИ. "Число болеющих для этого времени года является рекордным. При этом у части пациентов, которым ставится диагноз ОРВИ, впоследствии также подтверждается COVID-19. Число обрабатываемых вызовов неотложной помощи выросло до небывалых ранее 9 тысяч в сутки", - добавили в администрации.Ранее оперштаб принял решение о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для сотрудников предприятий, деятельность которых сейчас не приостановлена, о закрытии игровых детских комнат в ТРК. В Пермском крае сейчас продолжают действовать и введенные из-за ситуации с COVID-19 запреты на работу заведений общепита в ночное время и ночных клубов.С начала пандемии в Пермском крае коронавирусной инфекцией заразились 101 570 жителей, более 89 тысяч - выздоровели, 4 828 - скончались, более 3 тысяч проходят лечение в больнице. За время вакцинации первым компонентом привиты 761 тысяча жителей, из них 628 тысяч - завершили прививочный курс, им введены оба компонента препарата.
https://ria.ru/20210925/koronavirus-1751769088.html
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общество, пермский край, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:06 30.09.2021
 
В Пермском крае введут QR-коды для посещения кинотеатров и концертных залов

В Пермском крае введут QR-коды для посещения кинотеатров и концертных залов с 4 октября

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник сканирует QR-код
Сотрудник сканирует QR-код - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Система QR-кодов вводится в Пермском крае с 4 октября при посещении театров, кинотеатров, концертных залов, а также фитнес-центров и различных спортивных мероприятий из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщает пресс-служба краевой администрации.
"В Пермском крае с 4 октября вводится использование сертификатов о вакцинации и QR-кодов в качестве фильтров безопасности в общественных местах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 4 октября на массовые мероприятия будут пускать посетителей, которые вместе с удостоверяющим личность документом предъявят сертификат о вакцинации или QR-код, подтверждающий наличие прививки. Также вход разрешен для жителей, переболевших коронавирусной инфекцией в течение менее чем 6 месяцев.
Эти правила будут действовать для посетителей театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, цирка, а также фитнес-центров, тренажерных залов, бассейнов. Кроме того, они распространяются на гостей спортивных соревнований профессиональных клубов, физкультурных и туристических мероприятий и других мероприятий в зданиях и помещениях, которые организовываются органами государственной и муниципальной власти. При этом руководителям театров и стадионов власти разрешили заполнять зрителями помещения на 100%.
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По данным властей, в регионе наблюдается высокая заболеваемость COVID-19, ситуация осложняется растущими показателями по ОРВИ. "Число болеющих для этого времени года является рекордным. При этом у части пациентов, которым ставится диагноз ОРВИ, впоследствии также подтверждается COVID-19. Число обрабатываемых вызовов неотложной помощи выросло до небывалых ранее 9 тысяч в сутки", - добавили в администрации.
Ранее оперштаб принял решение о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для сотрудников предприятий, деятельность которых сейчас не приостановлена, о закрытии игровых детских комнат в ТРК. В Пермском крае сейчас продолжают действовать и введенные из-за ситуации с COVID-19 запреты на работу заведений общепита в ночное время и ночных клубов.
С начала пандемии в Пермском крае коронавирусной инфекцией заразились 101 570 жителей, более 89 тысяч - выздоровели, 4 828 - скончались, более 3 тысяч проходят лечение в больнице. За время вакцинации первым компонентом привиты 761 тысяча жителей, из них 628 тысяч - завершили прививочный курс, им введены оба компонента препарата.
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