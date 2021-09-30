https://ria.ru/20210930/putin-1752441848.html

Берлускони назвал Путина единственным оставшимся крупным лидером в мире

Берлускони назвал Путина единственным оставшимся крупным лидером в мире - РИА Новости, 30.09.2021

Берлускони назвал Путина единственным оставшимся крупным лидером в мире

Бывший итальянский премьер, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони считает, что в настоящее время в международной политике не хватает видных личностей РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T10:44

2021-09-30T10:44

2021-09-30T10:44

в мире

италия

владимир путин

сильвио берлускони

вперед, италия

россия

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РИМ, 30 сен – РИА Новости. Бывший итальянский премьер, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони считает, что в настоящее время в международной политике не хватает видных личностей и в этой связи назвал президента РФ Владимира Путина "единственным оставшимся по-настоящему крупным лидером в мире".В интервью, которое в четверг опубликовала туринская газета La Stampa, Берлускони рассказал о том, как президент России поздравил его с 85-летием."Не так давно мне позвонил мой друг Путин, чтобы поздравить меня, и я сказал ему в точности следующее: "Влад, говорю тебе это, не для того чтобы польстить, - ты меня знаешь, я всегда искренен. Но сегодня единственным оставшимся по-настоящему крупным лидером в мире являешься только ты". Он рассмеялся, но я не шутил, это просто правда", - заявил патриарх итальянской политики.В среду пресс-служба Кремля сообщила, что Путин поздравил по телефону Берлускони с 85-летием, отметил его большой вклад в развитие российско-итальянских отношений, пожелал крепкого здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20210928/tramp-1752179268.html

италия

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в мире, италия, владимир путин, сильвио берлускони, вперед, италия, россия