https://ria.ru/20210930/putin-1752441848.html
Берлускони назвал Путина единственным оставшимся крупным лидером в мире
Берлускони назвал Путина единственным оставшимся крупным лидером в мире - РИА Новости, 30.09.2021
Берлускони назвал Путина единственным оставшимся крупным лидером в мире
Бывший итальянский премьер, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони считает, что в настоящее время в международной политике не хватает видных личностей РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:44
2021-09-30T10:44
2021-09-30T10:44
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владимир путин
сильвио берлускони
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РИМ, 30 сен – РИА Новости. Бывший итальянский премьер, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони считает, что в настоящее время в международной политике не хватает видных личностей и в этой связи назвал президента РФ Владимира Путина "единственным оставшимся по-настоящему крупным лидером в мире".В интервью, которое в четверг опубликовала туринская газета La Stampa, Берлускони рассказал о том, как президент России поздравил его с 85-летием."Не так давно мне позвонил мой друг Путин, чтобы поздравить меня, и я сказал ему в точности следующее: "Влад, говорю тебе это, не для того чтобы польстить, - ты меня знаешь, я всегда искренен. Но сегодня единственным оставшимся по-настоящему крупным лидером в мире являешься только ты". Он рассмеялся, но я не шутил, это просто правда", - заявил патриарх итальянской политики.В среду пресс-служба Кремля сообщила, что Путин поздравил по телефону Берлускони с 85-летием, отметил его большой вклад в развитие российско-итальянских отношений, пожелал крепкого здоровья и благополучия.
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в мире, италия, владимир путин, сильвио берлускони, вперед, италия, россия
Берлускони назвал Путина единственным оставшимся крупным лидером в мире
Экс-премьер Италии Берлускони назвал Путина единственным оставшимся крупным лидером в мире