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Берлускони назвал Путина единственным оставшимся крупным лидером в мире
Берлускони назвал Путина единственным оставшимся крупным лидером в мире - РИА Новости, 30.09.2021
Берлускони назвал Путина единственным оставшимся крупным лидером в мире
Бывший итальянский премьер, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони считает, что в настоящее время в международной политике не хватает видных личностей РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:44
2021-09-30T10:44
в мире
италия
владимир путин
сильвио берлускони
вперед, италия
россия
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РИМ, 30 сен – РИА Новости. Бывший итальянский премьер, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони считает, что в настоящее время в международной политике не хватает видных личностей и в этой связи назвал президента РФ Владимира Путина "единственным оставшимся по-настоящему крупным лидером в мире".В интервью, которое в четверг опубликовала туринская газета La Stampa, Берлускони рассказал о том, как президент России поздравил его с 85-летием."Не так давно мне позвонил мой друг Путин, чтобы поздравить меня, и я сказал ему в точности следующее: "Влад, говорю тебе это, не для того чтобы польстить, - ты меня знаешь, я всегда искренен. Но сегодня единственным оставшимся по-настоящему крупным лидером в мире являешься только ты". Он рассмеялся, но я не шутил, это просто правда", - заявил патриарх итальянской политики.В среду пресс-служба Кремля сообщила, что Путин поздравил по телефону Берлускони с 85-летием, отметил его большой вклад в развитие российско-итальянских отношений, пожелал крепкого здоровья и благополучия.
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в мире, италия, владимир путин, сильвио берлускони, вперед, италия, россия
10:44 30.09.2021
 
Берлускони назвал Путина единственным оставшимся крупным лидером в мире

Экс-премьер Италии Берлускони назвал Путина единственным оставшимся крупным лидером в мире

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Сильвио Берлускони
Владимир Путин и Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РИМ, 30 сен – РИА Новости. Бывший итальянский премьер, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони считает, что в настоящее время в международной политике не хватает видных личностей и в этой связи назвал президента РФ Владимира Путина "единственным оставшимся по-настоящему крупным лидером в мире".
В интервью, которое в четверг опубликовала туринская газета La Stampa, Берлускони рассказал о том, как президент России поздравил его с 85-летием.
"Не так давно мне позвонил мой друг Путин, чтобы поздравить меня, и я сказал ему в точности следующее: "Влад, говорю тебе это, не для того чтобы польстить, - ты меня знаешь, я всегда искренен. Но сегодня единственным оставшимся по-настоящему крупным лидером в мире являешься только ты". Он рассмеялся, но я не шутил, это просто правда", - заявил патриарх итальянской политики.
В среду пресс-служба Кремля сообщила, что Путин поздравил по телефону Берлускони с 85-летием, отметил его большой вклад в развитие российско-итальянских отношений, пожелал крепкого здоровья и благополучия.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
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В миреИталияВладимир ПутинСильвио БерлускониВперед, ИталияРоссия
 
 
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