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Туризм
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В Бельгии туристы попали в тюрьму за поддельные ПЦР-тесты
В Бельгии туристы попали в тюрьму за поддельные ПЦР-тесты - РИА Новости, 30.09.2021
В Бельгии туристы попали в тюрьму за поддельные ПЦР-тесты
Власти Брюсселя заявили, что путешественники, которые попытаются использовать поддельные ПЦР-тесты, рискуют получить штраф и даже попасть в тюрьму, поскольку... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:40
2021-09-30T13:40
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Власти Брюсселя заявили, что путешественники, которые попытаются использовать поддельные ПЦР-тесты, рискуют получить штраф и даже попасть в тюрьму, поскольку правительство не проявит терпимости к нарушителям закона, сообщает портал SchengenVisaInfo.Трое туристов, которые пытались путешествовать с поддельными тестами на COVID-19 в начале этого года, уже приговорены к шести месяцам тюремного заключения, уточняет Brussels Times. Кроме того, нарушители получили штраф в размере 1600 евро."Мы проявляем абсолютную нетерпимость к подобным преступлениям", — цитирует издание слова прокурора.Уточняется, что аналогичные случаи выявления поддельных документов у туристов были зафиксированы в Румынии и Италии. По мнению экспертов, на такой шаг их толкает желание продолжать путешествовать в условиях пандемии, даже если для этого придется использовать незаконные способы получения необходимых документов.
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италия, бельгия, румыния, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, пцр, брюссель, мошенничество, туризм
13:40 30.09.2021
 
В Бельгии туристы попали в тюрьму за поддельные ПЦР-тесты

Власти Брюсселя: за поддельные ПЦР-тесты туристам грозит штраф и тюремное заключение

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажир в аэропорту Ханеда в Токио
Пассажир в аэропорту Ханеда в Токио - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Власти Брюсселя заявили, что путешественники, которые попытаются использовать поддельные ПЦР-тесты, рискуют получить штраф и даже попасть в тюрьму, поскольку правительство не проявит терпимости к нарушителям закона, сообщает портал SchengenVisaInfo.
Трое туристов, которые пытались путешествовать с поддельными тестами на COVID-19 в начале этого года, уже приговорены к шести месяцам тюремного заключения, уточняет Brussels Times. Кроме того, нарушители получили штраф в размере 1600 евро.
"Мы проявляем абсолютную нетерпимость к подобным преступлениям", — цитирует издание слова прокурора.
Уточняется, что аналогичные случаи выявления поддельных документов у туристов были зафиксированы в Румынии и Италии. По мнению экспертов, на такой шаг их толкает желание продолжать путешествовать в условиях пандемии, даже если для этого придется использовать незаконные способы получения необходимых документов.
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